До +14 градусов потеплеет в Алтайском крае 11 марта

В регионе при этом ожидается снег и порывистый ветер

11 марта 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае в субботу днём 11 марта термометры покажут +3...+8 градусов, а в предгорьях потеплеет до +14 градусов, сообщают в региональном Гидрометцентре.

"Местами небольшой, по западу местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с", – сказано в прогнозе.

В Барнауле воздух прогреется до 3-5 градусов выше нуля. Преимущественно без осадков, а скорость ветра не должна превысить 8 м/с.