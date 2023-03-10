Около 15 млн рублей выделили на борьбу с паводком в Барнауле

В период половодья специалисты будут дежурить круглосуточно

10 марта 2023, 15:16, ИА Амител















Глава Барнаула Вячеслав Франк проверил подготовку к первой волне паводка в Индустриальном районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Участники совещания побывали в новом районе города на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной. Именно здесь находится водопропускное устройство и тут же ведется подготовка к прохождению первой волны паводка.

Глава районной администрации Денис Летягин рассказал о том, как проходят работы по противодействию паводку. Большая часть уже выполняется. Всего на подготовку выделили около 3 млн рублей.

По словам Летягина, администрация района заключила контракт с подрядной организацией, который предусматривает проведение работ в два этапа. Первый этап работ уже выполняется. "Это расчистка от снега пропускных труб и сообщающихся водоотводных каналов. Строительной компанией принимаются дополнительные меры по обеспечению оперативного водоотведения со строительных площадей. Уже выполнены работы по прокопке водоотводных каналов", - сообщил глава администрации.

Летягин добавил, что в период паводка специалисты будут находиться на круглосуточном дежурстве. На случай возникновения нештатной ситуации заключён контракт на оказание помощи населению на территории района и в пригороде.

Начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Драчев сообщил, что в зоне риска подтопления находятся порядка 40 участков дорог и 200 жилых домов. При этом он отметил, что в Барнауле заблаговременно разработан план мероприятий по предупреждению ситуаций подтопления, которые направлены в том числе на расчистку действующих и строительство новых отводных каналов. В течение марта пройдут смотры водооткачивающей техники и техники для ликвидации последствий паводка.

Вячеслав Франк отметил, что на организацию противопаводковых мероприятий из городского бюджета выделено порядка 15 млн рублей. Особое внимание уделяется прохождению паводка на территории вдоль Пивоварки и Барнаулки.

"На территории, примыкающей к пересечению Павловского тракта и улицы Просторной, ведётся активная жилая застройка. В связи с этим меняется рельеф местности. Поток воды будет направлен в места накопления через водоотводной канал под Павловским трактом. В этой работе нам оказывает содействие строительная компания", – сказал мэр Барнаула.