До 15 человек выросло число погибших при теракте в Новом Орлеане

Нападавшего нейтрализовали

02 января 2025, 16:30, ИА Амител

Фото: Fred Moon / unsplash.com

15 человек погибли и 35 пострадали в результате теракта в американском Новом Орлеане, сообщает РИА Новости.

Ночью 1 января водитель на пикапе врезался в толпу людей, затем вышел из машины и начал стрелять из автомата по полицейским, убив двоих.

Преступника ликвидировали.

Выяснили, что теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В его автомобиле нашли символику террористической организации "Исламское государство"*.

* Террористическая группировка, запрещенная в России