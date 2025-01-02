До 15 человек выросло число погибших при теракте в Новом Орлеане
Нападавшего нейтрализовали
02 января 2025, 16:30, ИА Амител
Фото: Fred Moon / unsplash.com
15 человек погибли и 35 пострадали в результате теракта в американском Новом Орлеане, сообщает РИА Новости.
Ночью 1 января водитель на пикапе врезался в толпу людей, затем вышел из машины и начал стрелять из автомата по полицейским, убив двоих.
Преступника ликвидировали.
Выяснили, что теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В его автомобиле нашли символику террористической организации "Исламское государство"*.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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