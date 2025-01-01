В США водитель на грузовике въехал в толпу и открыл огонь по людям
Американские СМИ сообщают о многочисленных погибших
01 января 2025, 19:00, ИА Амител
В Новом Орлеане утром 1 января водитель на грузовике въехал в толпу и открыл огонь, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.
"Поступили сообщения о многочисленных погибших после того, как автомобиль въехал в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана", – говорится в сообщении.
Как рассказали очевидцы, после этого из грузовика вышел водитель и начал стрелять по людям. Полиция открыла ответный огонь.
По данным Telegram-канала Shot, минимум 10 человек погибли и еще 30 пострадали.
21:29:52 01-01-2025
Психонул ?
00:00:54 02-01-2025
зачем нам тут об этом знать-то? у когото в Барнауле или в других городах края дофига родни в Ново-орлеанских трущобах, или что?!
05:41:39 02-01-2025
Гость (00:00:54 02-01-2025) зачем нам тут об этом знать-то? у когото в Барнауле или в др... Мде... Ну как бы хочется быть в курсе новостей со всего мира. В чем проблема?