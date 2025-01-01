В США водитель на грузовике въехал в толпу и открыл огонь по людям

Американские СМИ сообщают о многочисленных погибших

01 января 2025, 19:00, ИА Амител

В Новом Орлеане утром 1 января водитель на грузовике въехал в толпу и открыл огонь, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

"Поступили сообщения о многочисленных погибших после того, как автомобиль въехал в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана", – говорится в сообщении.

Как рассказали очевидцы, после этого из грузовика вышел водитель и начал стрелять по людям. Полиция открыла ответный огонь.

По данным Telegram-канала Shot, минимум 10 человек погибли и еще 30 пострадали.