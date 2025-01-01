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В США водитель на грузовике въехал в толпу и открыл огонь по людям

Американские СМИ сообщают о многочисленных погибших

01 января 2025, 19:00, ИА Амител

В Новом Орлеане утром 1 января водитель на грузовике въехал в толпу и открыл огонь, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

"Поступили сообщения о многочисленных погибших после того, как автомобиль въехал в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана", – говорится в сообщении.

Как рассказали очевидцы, после этого из грузовика вышел водитель и начал стрелять по людям. Полиция открыла ответный огонь.

По данным Telegram-канала Shot, минимум 10 человек погибли и еще 30 пострадали.

Немецкая полиция / Фото: (Augustin-Foto) Jonas Augustin / unsplash.com

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США Происшествия

Комментарии 3

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Гость

21:29:52 01-01-2025

Психонул ?

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Гость

00:00:54 02-01-2025

зачем нам тут об этом знать-то? у когото в Барнауле или в других городах края дофига родни в Ново-орлеанских трущобах, или что?!

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Гость

05:41:39 02-01-2025

Гость (00:00:54 02-01-2025) зачем нам тут об этом знать-то? у когото в Барнауле или в др... Мде... Ну как бы хочется быть в курсе новостей со всего мира. В чем проблема?

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