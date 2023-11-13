Ноябрь-2023 продолжает удивлять: сейчас среднесуточные температуры на 10 градусов превышают норму

13 ноября 2023, 13:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Весенняя погода сохранится в Алтайском крае в течение всей новой рабочей недели и с каждым днем температура будет только нарастать. Ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Эдуард Болгов сообщил amic.ru, что в период с 14 по 18 ноября регион накроют две волны тепла и к пятнице столбики термометров могут показать аномальные +15 градусов.

Днем 13 ноября синоптики прогнозируют в Алтайском крае от +1 до +6 градусов и небольшие дожди. В ночь на вторник столбики термометров будут колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений, а днем воздух прогреется до +2...+7°С. Осадков не предвидится, но в утренние часы ожидаются туманы.

"15-16 ноября Алтайский край окажется в первом в теплом секторе циклона. В этот период ночью будет от -1 до +4°С, днем температура поднимется до +3...+10°С. 18 ноября к нам придет обширный теплый сектор, с которым даже ночью, по предварительным данным, будет 0...+5°С, днем воздух прогреется +5...+10°С, по югу – до +15°С", – рассказал Эдуард Болгов.

На фоне таких высоких для ноября температур снег, там, где он еще остался, полностью сойдет. На данный момент максимальная высота снежного покрова (9 см) фиксируется в Тогуле, в краевой столице – 4 см.

"Также снег еще лежит в Заринске, Целинном, Бийске и Солонешном. Во всех остальных районах его уже смыло. И активное снеготаяние продолжится на этой неделе", – уточнил синоптик.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае на фоне такого потепления на деревьях и кустарниках набухли почки и появились побеги.

При этом с 19 ноября синоптики прогнозируют серьезное похолодание. В регионе будет проходить двойная система холодных фронтов, с которой температуры резко опустятся, пойдет дождь, переходящий в мокрый снег, и снег, поднимутся метели, а на дорогах возникнет сильная гололедица, заключил Эдуард Болгов.