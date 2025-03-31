До 170 погибших. ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины

Также удары наносились по военным аэродромам, складам боеприпасов и предприятию, производящему дроны

31 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Взрыв / Фото: unsplash.com / Luke Jernejcic

До 170 украинских военных и иностранных наемников уничтожены в результате ракетного удара российских войск по пункту временной дислокации подразделений СБУ и Сил специальных операций ГУР Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплениям живой силы противника в зоне проведения специальной операции. Всего противника удалось поразить в 140 районах. Кроме того, ущерб нанесен инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также предприятию, которое занимается сборкой дронов.

Кроме того, войска группировки "Центр" завершили освобождение населенного пункта Запорожье в ДНР. За сутки уничтожены шесть бронетранспортеров американского производства M113, радиолокационная станция из Израиля и иная техника.