До 170 погибших. ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины
Также удары наносились по военным аэродромам, складам боеприпасов и предприятию, производящему дроны
31 марта 2025, 08:00, ИА Амител
До 170 украинских военных и иностранных наемников уничтожены в результате ракетного удара российских войск по пункту временной дислокации подразделений СБУ и Сил специальных операций ГУР Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплениям живой силы противника в зоне проведения специальной операции. Всего противника удалось поразить в 140 районах. Кроме того, ущерб нанесен инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также предприятию, которое занимается сборкой дронов.
Кроме того, войска группировки "Центр" завершили освобождение населенного пункта Запорожье в ДНР. За сутки уничтожены шесть бронетранспортеров американского производства M113, радиолокационная станция из Израиля и иная техника.
08:10:20 31-03-2025
Если всё так хорошо, то почему так плохо?
08:30:47 31-03-2025
Гость (08:10:20 31-03-2025) Если всё так хорошо, то почему так плохо? ... Там уже почти никого не осталось.
09:14:35 31-03-2025
Гость (08:30:47 31-03-2025) Там уже почти никого не осталось.... Даже если каждый день так, то чтобы никого не осталось от миллионной армии надо 16 лет. А если раз в неделю так, то примерно 150 лет
10:14:26 31-03-2025
Гость (08:10:20 31-03-2025) Если всё так хорошо, то почему так плохо? ... теория отностительности - вам шароварным плохо, а нам выходит хорошо.
11:26:20 31-03-2025
Гость (08:10:20 31-03-2025) Если всё так хорошо, то почему так плохо? ... кастрюля, а кто сказал, что у вас всё так хорошо? наркоман ваш?
запоминай, вы в глубоком анусе.
09:24:40 31-03-2025
" мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем". (с)
10:12:00 31-03-2025
ППШариков (09:24:40 31-03-2025) " мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем... ППШариков, ты на смертном одре, куда попадешь в Ад или в Рай?
11:32:23 31-03-2025
Гость (10:12:00 31-03-2025) ППШариков, ты на смертном одре, куда попадешь в Ад или в Рай... Только после вас.