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До 170 погибших. ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины

Также удары наносились по военным аэродромам, складам боеприпасов и предприятию, производящему дроны

31 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Взрыв / Фото: unsplash.com / Luke Jernejcic
Взрыв / Фото: unsplash.com / Luke Jernejcic

До 170 украинских военных и иностранных наемников уничтожены в результате ракетного удара российских войск по пункту временной дислокации подразделений СБУ и Сил специальных операций ГУР Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплениям живой силы противника в зоне проведения специальной операции. Всего противника удалось поразить в 140 районах. Кроме того, ущерб нанесен инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также  предприятию, которое занимается сборкой дронов.

Кроме того, войска группировки "Центр" завершили освобождение населенного пункта Запорожье в ДНР. За сутки уничтожены шесть бронетранспортеров американского производства M113, радиолокационная станция из Израиля и иная техника.

СВО Происшествия спецоперация

Комментарии 8

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Гость

08:10:20 31-03-2025

Если всё так хорошо, то почему так плохо?

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Гость

08:30:47 31-03-2025

Гость (08:10:20 31-03-2025) Если всё так хорошо, то почему так плохо? ... Там уже почти никого не осталось.

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Гость

09:14:35 31-03-2025

Гость (08:30:47 31-03-2025) Там уже почти никого не осталось.... Даже если каждый день так, то чтобы никого не осталось от миллионной армии надо 16 лет. А если раз в неделю так, то примерно 150 лет

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Musik

10:14:26 31-03-2025

Гость (08:10:20 31-03-2025) Если всё так хорошо, то почему так плохо? ... теория отностительности - вам шароварным плохо, а нам выходит хорошо.

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Элен без ребят

11:26:20 31-03-2025

Гость (08:10:20 31-03-2025) Если всё так хорошо, то почему так плохо? ... кастрюля, а кто сказал, что у вас всё так хорошо? наркоман ваш?
запоминай, вы в глубоком анусе.

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ППШариков

09:24:40 31-03-2025

" мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем". (с)

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Гость

10:12:00 31-03-2025

ППШариков (09:24:40 31-03-2025) " мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем... ППШариков, ты на смертном одре, куда попадешь в Ад или в Рай?

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ППШариков

11:32:23 31-03-2025

Гость (10:12:00 31-03-2025) ППШариков, ты на смертном одре, куда попадешь в Ад или в Рай... Только после вас.

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