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Оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда" погибли в зоне спецоперации

Согласно данным телеканала, по гражданскому автомобилю нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS

25 марта 2025, 06:45, ИА Амител

Поминальная свеча / Фото: unsplash.com / David Monje
Поминальная свеча / Фото: unsplash.com / David Monje

Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне спецоперации. Об этом издание сообщило в своем Telegram-канале.

Уточняется, что на одних съемках с ними находился военкор "Известий" Александр Федорчак, который также погиб, выполняя профессиональный долг.

Согласно данным телеканала, по гражданской машине с журналистами был нанесен удар двумя ракетами HIMARS.

Фото: страница Александра Федорчака в соцсети

Журналист "Известий" погиб в зоне спецоперации

Александр Федорчак работал на территории ЛНР и Харьковской области
НОВОСТИПроисшествия

Происшествия утраты спецоперация

Комментарии 5

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Гость

07:19:51 25-03-2025

Искренние соболезнования.

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Гость

10:07:56 25-03-2025

Гость (07:19:51 25-03-2025) Искренние соболезнования.... Бандеровская сволочь все минусует.

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Гость

08:22:35 25-03-2025

Группа шесть человек в которой были СМИ погибли, кто был те три человека - военные?

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Гость

09:01:59 25-03-2025

Не клеится. Два хаймарса по группе журналистов. Сколько стоит один хаймарс? Оно того разве стоит, чтоб по журналистам, да еще двумя? Помните как в новый год прилетел хаймарс по расположению мобилизованных и сколько их там погибло?

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Гость

09:36:33 25-03-2025

Гость (09:01:59 25-03-2025) Не клеится. Два хаймарса по группе журналистов. Сколько стои... Гость, когда лес рубят, то щепки не считают.

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