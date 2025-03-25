Оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда" погибли в зоне спецоперации
Согласно данным телеканала, по гражданскому автомобилю нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS
25 марта 2025, 06:45, ИА Амител
Поминальная свеча / Фото: unsplash.com / David Monje
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне спецоперации. Об этом издание сообщило в своем Telegram-канале.
Уточняется, что на одних съемках с ними находился военкор "Известий" Александр Федорчак, который также погиб, выполняя профессиональный долг.
Согласно данным телеканала, по гражданской машине с журналистами был нанесен удар двумя ракетами HIMARS.
07:19:51 25-03-2025
Искренние соболезнования.
10:07:56 25-03-2025
Гость (07:19:51 25-03-2025) Искренние соболезнования.... Бандеровская сволочь все минусует.
08:22:35 25-03-2025
Группа шесть человек в которой были СМИ погибли, кто был те три человека - военные?
09:01:59 25-03-2025
Не клеится. Два хаймарса по группе журналистов. Сколько стоит один хаймарс? Оно того разве стоит, чтоб по журналистам, да еще двумя? Помните как в новый год прилетел хаймарс по расположению мобилизованных и сколько их там погибло?
09:36:33 25-03-2025
Гость (09:01:59 25-03-2025) Не клеится. Два хаймарса по группе журналистов. Сколько стои... Гость, когда лес рубят, то щепки не считают.