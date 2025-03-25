Оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда" погибли в зоне спецоперации

Согласно данным телеканала, по гражданскому автомобилю нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS

25 марта 2025, 06:45, ИА Амител

Поминальная свеча / Фото: unsplash.com / David Monje

Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне спецоперации. Об этом издание сообщило в своем Telegram-канале.

Уточняется, что на одних съемках с ними находился военкор "Известий" Александр Федорчак, который также погиб, выполняя профессиональный долг.

Согласно данным телеканала, по гражданской машине с журналистами был нанесен удар двумя ракетами HIMARS.