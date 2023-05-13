До +19 градусов. О погоде в Алтайском крае 13 мая

День пройдёт преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с

13 мая 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +14 до +19 градусов ожидается в Алтайском крае днём 13 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдёт преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +14 до +16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.