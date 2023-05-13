До +19 градусов. О погоде в Алтайском крае 13 мая
День пройдёт преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с
13 мая 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От +14 до +19 градусов ожидается в Алтайском крае днём 13 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
День пройдёт преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +14 до +16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
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