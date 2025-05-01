Обойдется преимущественно без осадков

01 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Весенний Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До +19 градусов потеплеет в Алтайском крае на Первомай, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, температура составит +14...+19 градусов. Обойдется преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер подует северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +15...+17 градусов. Также преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

Синоптики также напомнили, что на большей части территорий Алтайского края до 2 мая сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс), в Угловском районе – чрезвычайная пожароопасность (пятый класс).