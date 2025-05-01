На Первомай в Барнауле пройдет шествие профсоюзов, эстафета и концерты в парках

01 мая 2025, 08:15, ИА Амител

Первомай в Барнауле / Фото: amic.ru

На Первомай в 2025 году в Барнауле пройдет шествие профсоюзов, митинг коммунистов, эстафета, возложение цветов, концерты и другие мероприятия. Программа будет небольшой, однако желающим все равно будет куда сходить. Amic.ru рассказывает, как пройдет Праздник Весны и Труда в Барнауле и куда сходить горожанам.

Будут ли шествия и митинги?

На Первомай в Барнауле с 09:30 до 10:00 состоится шествие профсоюзов. Колонна пройдет от Дома Союзов до площади Советов, где в 10 часов проведут праздничный митинг. Лозунг акции будет такой: "Доблестный труд – гарантия Победы".

Также в 11 утра первомайский митинг организует КПРФ в сквере имени Германа Титова.

Кроме того, на Первомай состоится традиционная эстафета газеты "Алтайская правда" и возложение цветов у стелы "Город трудовой доблести".

Что приготовили парки?

С семьей на Первомай можно будет сходить в парки, которые в этот день как раз открывают летний сезон. В парке "Центральный" состоится фестиваль рабочих профессий, праздничная ярмарка ремесленников, также в 12 часов начнутся концерты. В парке "Изумрудный" программа начнется в 13 часов, в "Лесной сказке" в 12 часов состоится концерт Барнаульского духового оркестра, затем будет танцевальная зарядка, флешмоб, игровая и шоу-программа.

В парке "Арлекино" в 14 часов начнется игровая программа, а в 16 часов – концерт. Выступления творческих коллективов также планируются в парках "Эдельвейс" и "Солнечный ветер". Подробнее о мероприятиях, которые приготовили парки города, можно прочитать по ссылке.

Салюта на Первомай в Барнауле не будет?

О салюте на Первомай никто не сообщал. Можно предположить, что проводить его власти не планируют.

Какие улицы перекроют на Первомай?

Пресс-служба мэрии сообщает, что в Барнауле на Первомай для автомобильного транспорта перекроют следующие участки дорог:

четная проезжая часть проспекта Ленина (от проспекта Строителей до ул. Гоголя);

нечетная проезжая часть проспекта Ленина (от проспекта Строителей до ул. Короленко) – с 9 до 15 часов.

Изменится ли движение общественного транспорта?

Да, схему движения автобусов №1, 10, 25, 35, 53, 144,6,27,110, 33р,41,47, 70р,109,109оп, троллейбусов №1 и 7 изменят на период с 9 до 15 часов. Как они будут ходить, можно посмотреть здесь.

Сколько продлятся первомайские выходные?

Первомайские выходные продлятся с 1 по 4 мая. В понедельник, 5 мая, нужно будет выйти на работу, однако рабочая неделя продлится всего три дня, и с 8 по 11 мая также будут выходные. Подробнее о том, сколько дней россияне будут отдыхать на майских выходных, можно прочитать здесь.