До +19. О погоде в Алтайском крае 9 апреля

Ожидается, что вода в реках поднимется до опасных отметок

09 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 9 апреля в Алтайском крае ожидается теплая погода, и лишь в некоторых уголках региона пройдут кратковременные дожди. Об этом рассказали синоптики краевого Гидрометцентра.

Температура по краю составит +14...+19 градусов. В целом обойдется преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку ожидаются кратковременные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 4-9 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +14...+16 градусов. Также преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер в краевой столице подует такой же, как и во всем регионе, – северный, 4-9 м/с.

Алтайские синоптики объявили сразу четыре штормовых предупреждения. Три из них связаны с паводком:

"В период 9–10 апреля на реке Чапше в районе села Красногорского продолжится подъем уровня воды до отметок 590–620 см (опасная отметка – 580 см), возможно затопление прибрежных территорий населенного пункта";

"В период 9–11 апреля на реке Чумыш в районе села Ельцовка сохранится высокая водность, уровень воды ожидается в пределах 310–350 см (опасная отметка – 320 см), возможно затопление прибрежных территорий населенного пункта";

"В период 9–12 апреля на реке Бурле в районе села Хабары продолжится дальнейшее повышение уровня воды до отметок 390–430 см (опасная отметка – 397 см), ожидается выход воды на пойму, возможно затопление прибрежных территорий населенного пункта".

Специалисты Гидрометцентра также предупредили, что в период с 9 по 14 апреля в Алтайском крае местами ожидается высокая пожароопасность (четвертого класса).