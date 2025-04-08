Пожароопасный сезон начался в Алтайском крае
Спасатели работают на территории региона в усиленном режиме
08 апреля 2025, 07:48, ИА Амител
В Алтайском крае стартовал пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Виктор Томенко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
С 7 апреля особый режим начал действовать в шести районах края:
- Волчихинском;
- Егорьевском;
- Ключевском;
- Михайловском;
- Рубцовском;
- Угловском.
На остальной территории региона он стартует 11 апреля.
В этот период любые огневые работы и неосторожность с огнем могут повлечь за собой возгорание. В частности, пожароопасный сезон запрещено разводить костры в лесу. Делать это можно только на специальных площадках.
Спасатели уже приступили к работе в усиленном режиме: несколько дней назад они не допустили перехода огня из Казахстана на территорию Михайловского и Ключевского районов. При этом в лесах Михайловского района перед выходными уже тушили три возгорания. Их общая площадь составила 34,5 гектара.
Губернатор Алтайского края отметил, что справиться с огнем удалось оперативно и без серьезных последствий, однако при неблагоприятной погоде обстоятельства могут сложиться иначе.
"Прошу каждого жителя края отнестись к этому ответственно и внимательно. Важно соблюдать правила безопасности, в том числе не жечь костры в лесу", – предупредил Виктор Томенко.
Глава региона подчеркнул, что краевое правительство продолжает вкладывать ресурсы в обновление техники – за несколько лет только из федерального бюджета привлекли более четверти миллиарда рублей. Он также добавил, что в регионе продолжают совершенствовать систему оповещения о ЧС, проводить информационные кампании и поддерживать спасателей.
В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края напоминают, что в пожароопасный период нельзя:
- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, торфяниках, неочищенных лесосеках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, а также стекло;
- применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату) в непредусмотренных для этого местах;
- заправлять горючим топливные баки при работе двигателя автомобиля, использовать транспорт с неисправной системой питания двигателя, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин.
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