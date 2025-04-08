Пожароопасный сезон начался в Алтайском крае

Спасатели работают на территории региона в усиленном режиме

08 апреля 2025, 07:48, ИА Амител

Травяной пожар / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае стартовал пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Виктор Томенко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

С 7 апреля особый режим начал действовать в шести районах края:

Волчихинском;

Егорьевском;

Ключевском;

Михайловском;

Рубцовском;

Угловском.

На остальной территории региона он стартует 11 апреля.

В этот период любые огневые работы и неосторожность с огнем могут повлечь за собой возгорание. В частности, пожароопасный сезон запрещено разводить костры в лесу. Делать это можно только на специальных площадках.

Спасатели уже приступили к работе в усиленном режиме: несколько дней назад они не допустили перехода огня из Казахстана на территорию Михайловского и Ключевского районов. При этом в лесах Михайловского района перед выходными уже тушили три возгорания. Их общая площадь составила 34,5 гектара.

Губернатор Алтайского края отметил, что справиться с огнем удалось оперативно и без серьезных последствий, однако при неблагоприятной погоде обстоятельства могут сложиться иначе.

"Прошу каждого жителя края отнестись к этому ответственно и внимательно. Важно соблюдать правила безопасности, в том числе не жечь костры в лесу", – предупредил Виктор Томенко.

Глава региона подчеркнул, что краевое правительство продолжает вкладывать ресурсы в обновление техники – за несколько лет только из федерального бюджета привлекли более четверти миллиарда рублей. Он также добавил, что в регионе продолжают совершенствовать систему оповещения о ЧС, проводить информационные кампании и поддерживать спасателей.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края напоминают, что в пожароопасный период нельзя: