До +20 градусов потеплеет в Алтайском крае 14 апреля

По северу при этом ожидаются небольшие дожди

14 апреля 2024, 06:00, ИА Амител

Солнце / Изображение: нейросеть Kandinsky

Теплая погода установится в Алтайском крае днем 14 апреля, сообщили в Гидрометцентре региона. По данным синоптиков, температура воздуха составит +15...+20 градусов. Преимущественно без осадков, но по северу местами будут небольшие дожди. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Накануне жителей Камня-на-Оби призвали спасать имущество из-за подтопления, которое ожидается с 14 апреля.