До +20 градусов потеплеет в Алтайском крае 14 апреля
По северу при этом ожидаются небольшие дожди
14 апреля 2024, 06:00, ИА Амител
Солнце / Изображение: нейросеть Kandinsky
Теплая погода установится в Алтайском крае днем 14 апреля, сообщили в Гидрометцентре региона.
По данным синоптиков, температура воздуха составит +15...+20 градусов. Преимущественно без осадков, но по северу местами будут небольшие дожди.
Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Накануне жителей Камня-на-Оби призвали спасать имущество из-за подтопления, которое ожидается с 14 апреля.
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