Тепло и сухо, а потом дожди и жара. Какими будут ближайшие месяцы в Алтайском крае

Опасения вызывают август и сентябрь

12 апреля 2024, 11:17, ИА Амител

В Барнауле очень тепло / Фото: amic.ru

На территории Западной Сибири в апреле возможны резкие перепады температуры, пишет "Интерфакс" со ссылкой на начальника Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексея Крутовского.

"Май ожидается более теплым, чем в прошлом году, возможен дефицит осадков", – предупредил Крутовский.

В июне будет более дождливо. Июль, возможно, будет с осадками выше нормы при температуре ниже, чем в 2023 году, но в пределах климатической нормы.