НОВОСТИПогода в Барнауле

Тепло и сухо, а потом дожди и жара. Какими будут ближайшие месяцы в Алтайском крае

Опасения вызывают август и сентябрь

12 апреля 2024, 11:17, ИА Амител

В Барнауле очень тепло / Фото: amic.ru
В Барнауле очень тепло / Фото: amic.ru

На территории Западной Сибири в апреле возможны резкие перепады температуры, пишет "Интерфакс" со ссылкой на начальника Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексея Крутовского.

"Май ожидается более теплым, чем в прошлом году, возможен дефицит осадков", – предупредил Крутовский. 

В июне будет более дождливо. Июль, возможно, будет с осадками выше нормы при температуре ниже, чем в 2023 году, но в пределах климатической нормы.

"Опасения вызывают август и сентябрь. Предполагаются температура выше нормы, осадки в пределах нормы, но в Алтайском крае – меньше нормы, чуть более засушливо, то есть август-сентябрь – возможный пожароопасный период", – отметил Крутовский.

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Алтайский край Погода Республика Алтай

Комментарии 9

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Гость

11:22:40 12-04-2024

Суда по фото уже пошли первые утопленники?

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Гость

11:56:28 12-04-2024

Фото - огонь :)

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Гость

12:26:55 12-04-2024

Ничего они не знают про погоду. Одна болтовня из года в год

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Гость

12:42:33 12-04-2024

Засушливый сентябрь наоборот хорошо.

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Макс

15:43:17 12-04-2024

Все что нужно знать о нашем гидрометцентре, сказал Фильфанд, перед новогодними праздниками: "на новогодние праздники мы ожидаем морозы но, возможно и потепление". Занавес.

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Гость

15:59:12 12-04-2024

Макс (15:43:17 12-04-2024) Все что нужно знать о нашем гидрометцентре, сказал Фильфанд,... Альтернативно одарённые думают, что ГМЦ рассказывает о погоде, которая будет. Про то, что он делает только прогнозы, основываясь на наблюдениях и обработке данных за предыдущие годы, им невдомёк.

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Гога

23:42:04 13-04-2024

Я ожидаю потепления, но с возможным похолоданием...

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Гость

23:46:03 13-04-2024

Гость (11:22:40 12-04-2024) Суда по фото уже пошли первые утопленники?... Не, это не она

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александр

16:50:38 14-04-2024

брешут и не краснеют,на послезавтра погоду толком не знают ,а тут июль-август-сентябрь.А на 2027 год слабо?

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