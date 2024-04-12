Тепло и сухо, а потом дожди и жара. Какими будут ближайшие месяцы в Алтайском крае
Опасения вызывают август и сентябрь
12 апреля 2024, 11:17, ИА Амител
На территории Западной Сибири в апреле возможны резкие перепады температуры, пишет "Интерфакс" со ссылкой на начальника Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексея Крутовского.
"Май ожидается более теплым, чем в прошлом году, возможен дефицит осадков", – предупредил Крутовский.
В июне будет более дождливо. Июль, возможно, будет с осадками выше нормы при температуре ниже, чем в 2023 году, но в пределах климатической нормы.
"Опасения вызывают август и сентябрь. Предполагаются температура выше нормы, осадки в пределах нормы, но в Алтайском крае – меньше нормы, чуть более засушливо, то есть август-сентябрь – возможный пожароопасный период", – отметил Крутовский.
11:22:40 12-04-2024
Суда по фото уже пошли первые утопленники?
11:56:28 12-04-2024
Фото - огонь :)
12:26:55 12-04-2024
Ничего они не знают про погоду. Одна болтовня из года в год
12:42:33 12-04-2024
Засушливый сентябрь наоборот хорошо.
15:43:17 12-04-2024
Все что нужно знать о нашем гидрометцентре, сказал Фильфанд, перед новогодними праздниками: "на новогодние праздники мы ожидаем морозы но, возможно и потепление". Занавес.
15:59:12 12-04-2024
Макс (15:43:17 12-04-2024) Все что нужно знать о нашем гидрометцентре, сказал Фильфанд,... Альтернативно одарённые думают, что ГМЦ рассказывает о погоде, которая будет. Про то, что он делает только прогнозы, основываясь на наблюдениях и обработке данных за предыдущие годы, им невдомёк.
23:42:04 13-04-2024
Я ожидаю потепления, но с возможным похолоданием...
23:46:03 13-04-2024
Гость (11:22:40 12-04-2024) Суда по фото уже пошли первые утопленники?... Не, это не она
16:50:38 14-04-2024
брешут и не краснеют,на послезавтра погоду толком не знают ,а тут июль-август-сентябрь.А на 2027 год слабо?