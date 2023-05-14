До +20 и грозы. О погоде в Алтайском крае 14 мая

Местами по региону подует порывистый ветер

14 мая 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае днём в воскресенье, 14 мая, температура воздуха составит +10...+15 градусов, по югу местами потеплеет до +20, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, возможны порывы до 15 м/с", – рассказали синоптики.

В Барнауле в этот день термометры покажут +13...+15 градусов. Кратковременный дождь и ветер до 10 м/с.