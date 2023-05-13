Заморозки ударят по Алтайскому краю в ближайшие ночи

Похолодает до -5 градусов

13 мая 2023, 14:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Заморозки ожидаются в Алтайском крае ночью 14 и 15 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, термометра ночью 14-го числа будет колебаться в районе +3...+8 градусов, но местами ожидается до -2. А следующей ночью будет ещё холоднее: от +5 до -5.

Вдобавок к этому возможны кратковременные дожди, грозы и ветер с порывами до 15 м/с.

Впрочем, в светлое время суток в эти дни будет не так холодно. 14 мая ожидается +10...+15 градусов, по югу местами до +20, местами также будут кратковременные дожди и грозы.

Днём 15 мая прогнозируют +15...+20 градусов по всему региону, преимущественно без осадков.