До 21% могут вырасти пени за неуплату услуг ЖКХ
Это связано с повышением ключевой ставки ЦБ
29 октября 2024, 13:15, ИА Амител
Коммунальные пени за неуплату услуг ЖКХ в 2025 году могут вырасти до 21%, что соответствует ставке Центробанка, сообщает "Парламентская газета".
До 31 декабря 2024 года граждане РФ платят пени по фиксированной ставке 9,5%. С 1 января 2025 года действие эмбарго на повышение ставки по пеням закончится. Процент по санкциям за задолженности должен вырасти до действующей ключевой ставки ЦБ. Сейчас она составляет 21%.
Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов считает, что правительству стоит продлить льготный период со ставкой по пеням на уровне 9,5% на следующий год. Соответствующее письмо депутат направил в кабмин.
"Кроме того, следует в целом пересмотреть подходы к санкциям для тех, кто не платит в срок за потребляемые услуги ЖКХ. Потому что ни санкции в виде пеней, ни размер ключевой ставки Центробанка не влияют на снижение уровня задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги", – заявил парламентарий.
Также, по мнению экспертов, возможное повышение ставки по задолженностям отразится не только на гражданах, но и на управляющих компаниях при расчетах с ресурсоснабжающими организациями. Если гражданам пени будут начисляться с 31 дня задолженности, то управляющей организации – уже с первого дня.
13:37:48 29-10-2024
Вот озолотятся управляющие компании, ведь списать пеню может любой бухгалтер по квартплате , а денежки полученные пойдут в карман директору. Да и с такой ключевой ставкой долг по пене вскоре будет больше основного долга....
13:46:26 29-10-2024
"Потому что ни санкции в виде пеней, ни размер ключевой ставки Центробанка не влияют на снижение уровня задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги", – заявил парламентарий.
А почему уровень задолженности за коммунальные услуги растёт? Вот когда парламентарии смогут ответить на этот вопрос, тогда можно будет решить проблему. Здесь проблема то всего-ничего, падение доходов население не позволяет не только гасить долги, но и вести текущие траты на своё существование.
15:33:55 29-10-2024
Гость (13:46:26 29-10-2024) "Потому что ни санкции в виде пеней, ни размер ключевой став... У вас есть огромная логическая дыра в рассуждениях. Объясню вам на примере: допусти семья жила трешке, двое родителей, двое детей. Работоспособный возраст, зарплата есть, квартплату платят. Дети выросли и уехали, родители вышли на пенсию, доходы очевидно снизились. Зачем двоим тянуть и дальше трешку, если можно переехать в меньшее помещение, платить меньше коммунальных, а вырученные деньги хотя бы на депозит положить? Ну почему так никто не думает? Почему в 50-ти летнем возрасте мужчины перестают думать о 20-ти летних красотках, и согласны на 40-летних разведенок? Да потому что первых они не потянут, а вторые обходятся дешевле) Я на совершенно простых примерах попытался вам сказать, что проблема скорее не в падении доходов, а в несоответствии желаемого и возможного. Только и в его.
15:52:01 29-10-2024
Гость (15:33:55 29-10-2024) У вас есть огромная логическая дыра в рассуждениях. Объясню ... А почему в Норвегии пенсионеры не только жильё тянут ,но и отдыхать на курортах Италии умудряются в зимний период?Может ,как раз ,в отношении к людям всё дело заключается?
17:42:59 29-10-2024
Гость (15:33:55 29-10-2024) У вас есть огромная логическая дыра в рассуждениях. Объясню ...
У вас логическая дыра в рассуждениях гораздо глубже и с этим нужно бороться. Давайте я поясню вам на вашем же примере. Допустим семья живёт в трешке, двое родителей, двое детей. Работоспособный возраст, зарплата есть, квартплату платят. Дети выросли и уехали, родители вышли на пенсию. Семья эта живёт естественно в социальном государстве, где приняли в интересах людей закон о повышении пенсионного возраста с целью повышения размера пенсии, о чём с радостью сообщил министр финансов, добавив, что теперь все пенсионеры не только могут позволить себе платить коммунальные, но и смогут финансово помогать своим детям, трудоспособного возраста, а также путешествовать по всему миру. По факту пенсии родителей хватает на квартплату, но не хватает на еду, поэтому они копят долги по квартплате. Дети же, из-за рекордно низкой безработицы и переизбытка высокооплачиваемых вакансий на рынке труда, взяли себе по гостинке в ипотеку на 30-ть лет по льготой ставке дотируемой государством. И теперь дети не могут себе позволить не только своих ровесников 20-ти летних, но и оплату квартплаты за коммунальные услуги, т.к. также не хватает на еду, а кушать хочется, ведь организм молодой. Вы, конечно думаете, что родители и дети просто не хотят платить за коммуналку и тайно копят деньги в офшоре на Канарских островах. А всё гораздо проще, долги по коммуналке растут, потому что во всём виноват Обама... Как то так.
21:30:04 29-10-2024
м. Фикс (17:42:59 29-10-2024) У вас логическая дыра в рассуждениях гораздо глубже и с ... у Вас дыра в рассуждениях. Со слов социальное государство
08:25:12 30-10-2024
Гость (21:30:04 29-10-2024) у Вас дыра в рассуждениях. Со слов социальное государство... Уважаемый ,так это же стёб.Хороший такой ,умный стёб.
13:47:25 29-10-2024
а денежки полученные пойдут в карман директору - а они и так туда идут, изначально