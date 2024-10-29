До 21% могут вырасти пени за неуплату услуг ЖКХ

Это связано с повышением ключевой ставки ЦБ

29 октября 2024, 13:15, ИА Амител

Российские купюры и монеты / Фото: amic.ru

Коммунальные пени за неуплату услуг ЖКХ в 2025 году могут вырасти до 21%, что соответствует ставке Центробанка, сообщает "Парламентская газета".

До 31 декабря 2024 года граждане РФ платят пени по фиксированной ставке 9,5%. С 1 января 2025 года действие эмбарго на повышение ставки по пеням закончится. Процент по санкциям за задолженности должен вырасти до действующей ключевой ставки ЦБ. Сейчас она составляет 21%.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов считает, что правительству стоит продлить льготный период со ставкой по пеням на уровне 9,5% на следующий год. Соответствующее письмо депутат направил в кабмин.

"Кроме того, следует в целом пересмотреть подходы к санкциям для тех, кто не платит в срок за потребляемые услуги ЖКХ. Потому что ни санкции в виде пеней, ни размер ключевой ставки Центробанка не влияют на снижение уровня задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги", – заявил парламентарий.

Также, по мнению экспертов, возможное повышение ставки по задолженностям отразится не только на гражданах, но и на управляющих компаниях при расчетах с ресурсоснабжающими организациями. Если гражданам пени будут начисляться с 31 дня задолженности, то управляющей организации – уже с первого дня.