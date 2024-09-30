Платежи россиян за ЖКХ с 1 июля 2025 года вырастут на 12%

В последующие годы, по плану, рост будет в два раза ниже

30 сентября 2024, 21:40, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com

Минэкономразвития России прогнозирует рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля 2025 года на 11,9%, с 1 июля 2026 года – на 5,4%, с 1 июля 2027 года - на 4,8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, который внесли в составе бюджетного пакета в Госдуме.

Ведомство отмечает, что в 2025 году индексация совокупного платежа будет формироваться в зависимости от прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен на газоснабжение и электроэнергетику.

Размер индексации тарифов на электричество для населения в среднем по стране с 1 июля 2025 года составит 12,6%, с 1 июля 2026 года – 5,2%, а с 1 июля 2027 года – 4%. На газ индексировать тарифы планируют следующим образом: на 10,3%, 4,3% и 4% с 1 июля 2025, 2026 и 2027 годов соответственно.

В ФАС добавили, что по каждому субъекту устанавливается свой индекс платы граждан, а также допустимое отклонение от установленного распоряжением российского правительства индекса. При этом служба регулярно осуществляет мониторинг изменения платы граждан за оплату ЖКХ.