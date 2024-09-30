Платежи россиян за ЖКХ с 1 июля 2025 года вырастут на 12%
В последующие годы, по плану, рост будет в два раза ниже
30 сентября 2024, 21:40, ИА Амител
Минэкономразвития России прогнозирует рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля 2025 года на 11,9%, с 1 июля 2026 года – на 5,4%, с 1 июля 2027 года - на 4,8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, который внесли в составе бюджетного пакета в Госдуме.
Ведомство отмечает, что в 2025 году индексация совокупного платежа будет формироваться в зависимости от прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен на газоснабжение и электроэнергетику.
Размер индексации тарифов на электричество для населения в среднем по стране с 1 июля 2025 года составит 12,6%, с 1 июля 2026 года – 5,2%, а с 1 июля 2027 года – 4%. На газ индексировать тарифы планируют следующим образом: на 10,3%, 4,3% и 4% с 1 июля 2025, 2026 и 2027 годов соответственно.
В ФАС добавили, что по каждому субъекту устанавливается свой индекс платы граждан, а также допустимое отклонение от установленного распоряжением российского правительства индекса. При этом служба регулярно осуществляет мониторинг изменения платы граждан за оплату ЖКХ.
22:18:06 30-09-2024
Да сколько можно... Хватит...
16:24:11 01-10-2024
Санечек (22:18:06 30-09-2024) Да сколько можно... Хватит...... езжайте в Израиль
22:24:59 30-09-2024
Горожанка, скажи же, что у нас самая лучшая страна!!!! Не правда ли???
23:35:03 30-09-2024
Враги у нас далеко не за бугром!
00:53:17 01-10-2024
В Алтайском крае, конечно же, не забудут применить предельно допустимое отклонение в размере 4,9 %. Конечно же, в сторону увеличения тарифов. Не правда ли ?
05:46:29 01-10-2024
Жить становится радостней! Жить становится веселей!
06:25:17 01-10-2024
Рост-то понятен. Непонятно, а государство как-то проверяет ценовую механику тарифов и прибыль поставщиков ресурсов? Обоснована ли она? Или сколько выкатили, столько и платите?
08:51:29 01-10-2024
Гость (06:25:17 01-10-2024) Рост-то понятен. Непонятно, а государство как-то проверяет ц... А они,часом ,не одного поля ягоды?Похоже ,они давно спелись и у них одни общие интересы,далёкие от наших.
10:04:27 01-10-2024
К этому времени поди все закончится. Договорятся
21:03:58 01-10-2024
Сколько можно людей на колени ставить, все повышают нажраться не могут, чиновники говорят работают для людей, а похоже на свой карман.