До +22 градусов потеплеет в Алтайском крае 10 апреля
В регионе по-прежнему действует штормовое предупреждение
10 апреля 2025, 06:00, ИА Амител
Днем 10 апреля местами по западу Алтайского края потеплеет до +22 градусов, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +10...+15 градусов. Обойдется преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +12...+14 градусов. Также преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 3–8 м/с.
Напомним, алтайские синоптики объявили сразу четыре штормовых предупреждения. Три из них связаны с паводком:
- "В период 9–10 апреля на реке Чапше в районе села Красногорского продолжится подъем уровня воды до отметок 590–620 см (опасная отметка – 580 см), возможно затопление прибрежных территорий населенного пункта";
- "В период 9–11 апреля на реке Чумыш в районе села Ельцовка сохранится высокая водность, уровень воды ожидается в пределах 310–350 см (опасная отметка – 320 см), возможно затопление прибрежных территорий населенного пункта";
- "В период 9–12 апреля на реке Бурле в районе села Хабары продолжится дальнейшее повышение уровня воды до отметок 390–430 см (опасная отметка – 397 см), ожидается выход воды на пойму, возможно затопление прибрежных территорий населенного пункта".
Специалисты Гидрометцентра также предупредили, что в период с 9 по 14 апреля в Алтайском крае местами ожидается высокая пожароопасность (четвертого класса).
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