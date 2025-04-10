До +22 градусов потеплеет в Алтайском крае 10 апреля

В регионе по-прежнему действует штормовое предупреждение

10 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Днем 10 апреля местами по западу Алтайского края потеплеет до +22 градусов, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +10...+15 градусов. Обойдется преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +12...+14 градусов. Также преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 3–8 м/с.

Напомним, алтайские синоптики объявили сразу четыре штормовых предупреждения. Три из них связаны с паводком:

"В период 9–10 апреля на реке Чапше в районе села Красногорского продолжится подъем уровня воды до отметок 590–620 см (опасная отметка – 580 см), возможно затопление прибрежных территорий населенного пункта";

"В период 9–11 апреля на реке Чумыш в районе села Ельцовка сохранится высокая водность, уровень воды ожидается в пределах 310–350 см (опасная отметка – 320 см), возможно затопление прибрежных территорий населенного пункта";

"В период 9–12 апреля на реке Бурле в районе села Хабары продолжится дальнейшее повышение уровня воды до отметок 390–430 см (опасная отметка – 397 см), ожидается выход воды на пойму, возможно затопление прибрежных территорий населенного пункта".

Специалисты Гидрометцентра также предупредили, что в период с 9 по 14 апреля в Алтайском крае местами ожидается высокая пожароопасность (четвертого класса).