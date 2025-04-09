В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за подъема уровня воды в реках

Синоптики не исключают, что прибрежные территории населенных пунктов может затопить

09 апреля 2025, 08:25, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Из-за подъема воды в реках Чапша, Чумыш и Бурла в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Так, с 9 по 11 апреля на реке Чумыш в районе села Ельцовка уровень воды может достигнуть 310–350 см (опасная отметка 320 см).

С 9 по 12 апреля на реке Бурла в районе села Хабары ожидают подъема уровня воды до отметок 390–430 см (опасная отметка 397 см). Возможен выход воды на пойму.

С 8 по 10 апреля вода будет подниматься на реке Тогул в районе одноименного села. Синоптики также прогнозируют ее выход на пойму.

Специалисты не исключают затопления прибрежных территорий населенных пунктов.

Кроме того, с 9 по 14 апреля в Алтайском крае местами ожидается высокая пожароопасность (четвертого класса).

Напомним, в регионе стартовал пожароопасный сезон. С 7 апреля он начал действовать в шести районах: Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Михайловском, Рубцовском и Угловском. 11 апреля к ним присоединятся остальные муниципалитеты. Спасатели уже работают в усиленном режиме: несколько дней назад они не допустили перехода огня из Казахстана на территорию Михайловского и Ключевского районов.