До +22 градусов потеплеет в Алтайском крае 21 апреля

Местами ожидается порывистый ветер

21 апреля 2024, 06:00, ИА Амител

Апрельский день / Изображение: нейросеть Kandinsky

В Алтайском крае 21 апреля будет тепло. По данным регионального Гидрометцентра, температура воздуха в этот день будет колебаться от +12 до +17 градусов, а по западу может достигать +22.

Осадков при этом не предвидится, однако ожидается северный ветер с переходом на южный, его скорость составит 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ранее сообщалось, что на следующей рабочей неделе возможно похолодание до -6 градусов.