До +26. О погоде в Алтайском крае 15 мая

Обойдется преимущественно без осадков

15 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru

Днем 15 мая местами по юго-западу Алтайского края потеплеет до +26 градусов, сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +15...+20 градусов. Обойдется преимущественно без осадков. Ветер подует северо-восточный, 4–9 м/с, по западу местами ожидаются порывы до 15 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +17...+19 градусов. Также преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с.

"В Алтайском крае в период с 13 по 19 мая местами сохранится высокая (четвертый класс) и чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность", – напомнили синоптики.