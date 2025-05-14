Синоптик рассказала, когда в Алтайский край вернется жара под 30 градусов
В регионе ожидается повышение температуры воздуха
14 мая 2025, 17:15, ИА Амител
Антициклон, который установился в Алтайском крае, принесет потепление в регион, при этом осадки на большей части территории прекратятся. В ближайшие две ночи будет от +1 до +7 градусов, а уже днем 15 мая столбики термометров преимущественно покажут +15…+20 градусов, по юго-западу воздух прогреется до +26.
16-го числа ожидается +23…+28°C, по юго-западу уже будет жарить под +35. Меньше повезет с погодой жителям северо-восточных районов: в пятницу там пройдут небольшие дожди с грозами, а температура воздуха составит от +17 до +22 градусов.
"Кратковременные дожди и грозы пройдут местами по Алтайскому краю. В ночь на субботу столбики термометров покажут +5…+10, местами – от +11 до +16°C, днем будет +19…+24, по югу – до +29. В ночь на 18 мая ожидается +9…+15, днем – от +20 до +25°C, по югу – до +30", – рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
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