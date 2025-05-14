В регионе ожидается повышение температуры воздуха

14 мая 2025, 17:15, ИА Амител

Лето / Фото: Константин Причиненко / amic.ru

Антициклон, который установился в Алтайском крае, принесет потепление в регион, при этом осадки на большей части территории прекратятся. В ближайшие две ночи будет от +1 до +7 градусов, а уже днем 15 мая столбики термометров преимущественно покажут +15…+20 градусов, по юго-западу воздух прогреется до +26.

16-го числа ожидается +23…+28°C, по юго-западу уже будет жарить под +35. Меньше повезет с погодой жителям северо-восточных районов: в пятницу там пройдут небольшие дожди с грозами, а температура воздуха составит от +17 до +22 градусов.