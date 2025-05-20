До +27 градусов потеплеет в Алтайском крае 20 мая

Обойдется преимущественно без осадков

20 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

До +27 градусов поднимется температура в Алтайском крае днем 20 мая, сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, в крае столбики термометров покажут +22...+27 градусов. Обойдется преимущественно без осадков. Ветер подует юго-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле – от +22 до +24 градусов. Также преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

"В Алтайском крае в период с 20 по 26 мая местами сохранится высокая (четвертый класс) и чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность", – предупредили синоптики.