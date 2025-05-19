Синоптики прогнозируют в регионе жару, на смену которой придет холодный фронт с ливнями и грозами

19 мая 2025, 14:40, ИА Амител

Жара. Пляж в Барнауле / Фото: amic.ru

Мощная волна тепла накроет Алтайский край: максимально воздух прогреется до +35 градусов. Такие отметки столбики термометров покажут уже в ближайшую пятницу, 23 мая. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В течение всей рабочей недели температура будет постепенно нарастать. Если в ночь на 20 мая ожидается +2...+7°C, днем – от +21 до +26°C, то уже в ночь на среду температура составит +8...+13°C, а днем воздух прогреется до +28...+33°C. 23 мая станет еще жарче. Мощную волну тепла к нам принесет южный циклон. Уже ночью температура повысится до +13...+22°C, а днем воздух прогреется до +28...+35°C", – рассказала Людмила Сырых.

Однако если до пятницы в регионе будет преимущественно без осадков, то с 23 мая в регионе синоптики прогнозируют местами дожди с грозами и усиление ветра до 18–24 метров в секунду.

На выходных на Алтайский край начнет оказывать влияние холодный фронт. С ним осадки различной интенсивности пройдут уже на большей части территории региона. Также возможно локальное выпадение града и грозы. При грозах ветер усилится до 18–23 м/с, а температура пойдет на спад. Еще в ночь на 24 мая столбики термометров покажут +8...+13°C, днем – +17...+25°C, но до +30°C еще будет по востоку. В ночь на 25 мая температура составит +2...+7°C, а днем воздух не прогреется выше +13...+18°C.