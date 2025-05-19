Мощная волна тепла накроет Алтайский край: температура поднимется до +35°C
Синоптики прогнозируют в регионе жару, на смену которой придет холодный фронт с ливнями и грозами
19 мая 2025, 14:40, ИА Амител
Мощная волна тепла накроет Алтайский край: максимально воздух прогреется до +35 градусов. Такие отметки столбики термометров покажут уже в ближайшую пятницу, 23 мая. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"В течение всей рабочей недели температура будет постепенно нарастать. Если в ночь на 20 мая ожидается +2...+7°C, днем – от +21 до +26°C, то уже в ночь на среду температура составит +8...+13°C, а днем воздух прогреется до +28...+33°C. 23 мая станет еще жарче. Мощную волну тепла к нам принесет южный циклон. Уже ночью температура повысится до +13...+22°C, а днем воздух прогреется до +28...+35°C", – рассказала Людмила Сырых.
Однако если до пятницы в регионе будет преимущественно без осадков, то с 23 мая в регионе синоптики прогнозируют местами дожди с грозами и усиление ветра до 18–24 метров в секунду.
На выходных на Алтайский край начнет оказывать влияние холодный фронт. С ним осадки различной интенсивности пройдут уже на большей части территории региона. Также возможно локальное выпадение града и грозы. При грозах ветер усилится до 18–23 м/с, а температура пойдет на спад. Еще в ночь на 24 мая столбики термометров покажут +8...+13°C, днем – +17...+25°C, но до +30°C еще будет по востоку. В ночь на 25 мая температура составит +2...+7°C, а днем воздух не прогреется выше +13...+18°C.
14:49:06 19-05-2025
как всегда .... на выходных холодно (((
15:06:46 19-05-2025
Ева (14:49:06 19-05-2025) как всегда .... на выходных холодно (((... Зато с комариками...
15:35:32 19-05-2025
Ева (14:49:06 19-05-2025) как всегда .... на выходных холодно (((... водка охладится. и шашлык не испортится.
15:54:58 19-05-2025
Musik (15:35:32 19-05-2025) водка охладится. и шашлык не испортится.... Мусик озвездюлится и настроение поднимется.
16:12:21 19-05-2025
Максим-С1 (15:54:58 19-05-2025) Мусик озвездюлится и настроение поднимется. ... а я вообще позитивный. и без.
15:47:08 19-05-2025
лично я по шашлычку, пивку и по водочке.
платить бешенные деньги за лежак и за бутылку бонаквы, которая там стоит как героин на ибице, чтобы наблюдать фитнесс-ярмарку тщеславия, как на картинке к статье, я не собираюсь.
16:36:54 19-05-2025
Барнаул...
ни матрасы, ни полотенца не предусмотрены? мдаааа, отдыхайте в комарье сами
16:48:07 19-05-2025
Ливни, град, похолодание. О погоде в Алтайском крае 19 мая
23:29:50 19-05-2025
Ненавижу жару, ненавижу всем своим нутром, сдохнуть можно, пот градом, всë липкое, дышать нечем, белок денатурирует, вода кипит и уходит вверх, дабы поскорее покинуть этот гребаный 40-градусный ад.
00:13:40 20-05-2025
HeatHater (23:29:50 19-05-2025) Ненавижу жару, ненавижу всем своим нутром, сдохнуть можно, п... О-О-Оооо! Как Я ненавижу жару!!!!!