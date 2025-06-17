До +27. О погоде в Барнауле 17 июня

Осадков в течение дня не ожидается

17 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Jake Givens / unsplash.com

Теплая и солнечная погода ожидается в Барнауле днем 17 июня, следует из прогноза сервиса "Яндекс Погода".

Утром столбики термометров покажут +22 градуса. Днем потеплеет до +26, вечером – до +27. Ночью температура опустится до +21 градуса.

В течение всего дня будет солнечно. Осадков не ожидается. Скорость ветра не превысит 3 м/с.

Напомним, в Алтайском крае из-за аномальной жары с 17 по 23 июня объявили штормовое предупреждение.