Из-за аномальной жары в регионе до конца недели будет действовать штормовое предупреждение

16 июня 2025, 14:15, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: из архива amic.ru

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за аномальной жары с 17 по 23 июня. Как сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, всю неделю повсеместно воздух будет прогреваться выше +30 градусов. Но самое пекло ждет нас в конце рабочей недели: столбики термометров покажут до +38 °C.

"17 и 18 июня будет преимущественно без осадков, а воздух днем прогреется до +28...+34 °C. Во второй половине недели мы окажемся во власти южного циклона, который принесет дожди с грозами, градом и шквалистым усилением ветра. При этом 19 и 20 июня температура повысится до +29...+35 °C, а местами – до +38 °C", – рассказала Людмила Сырых.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются также и на выходных. При этом температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +21 °C, а днем – от +26 до +33 градусов.