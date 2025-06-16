НОВОСТИОбщество

Алтайский край накроет 40-градусная жара с ливнями и градом

Из-за аномальной жары в регионе до конца недели будет действовать штормовое предупреждение

16 июня 2025, 14:15, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: из архива amic.ru
Жара в Барнауле / Фото: из архива amic.ru

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за аномальной жары с 17 по 23 июня. Как сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, всю неделю повсеместно воздух будет прогреваться выше +30 градусов. Но самое пекло ждет нас в конце рабочей недели: столбики термометров покажут до +38 °C.

"17 и 18 июня будет преимущественно без осадков, а воздух днем прогреется до +28...+34 °C. Во второй половине недели мы окажемся во власти южного циклона, который принесет дожди с грозами, градом и шквалистым усилением ветра. При этом 19 и 20 июня температура повысится до +29...+35 °C, а местами – до +38 °C", – рассказала Людмила Сырых.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются также и на выходных. При этом температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +21 °C, а днем – от +26 до +33 градусов.

Алтайский край Погода прогнозы

Комментарии 8

Avatar Picture
Сергей

14:42:24 16-06-2025

Очень хорошо, погреемся, ещё бы комаров с мошкарой побольше !!! 👍😎🤗

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:55 16-06-2025

Сергей (14:42:24 16-06-2025) Очень хорошо, погреемся, ещё бы комаров с мошкарой побольше ...
Так и будет, мошка очень любит когда за 30-ть

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:45 16-06-2025

Скорей бы зима. Надоело это лето уже.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:53:09 16-06-2025

дурная алтайская погода.
это хорошо, детям и бездельникам.
все остальные мучаются от +30, также как и зимой от - 30

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:18:24 16-06-2025

Не понимаю, почему такую жару у нас стали называть аномальной? В нашем климате это нормальная температура. Было бы за +40, тогда другое дело.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:42:26 17-06-2025

этот климат с перепадом от -40 до +40, с гнусом и грязью вообще непригоден для жизни.
Видимо, низкими зарплатами нам намекают "валите отсюда, кто может". Стараюсь вообще на улицу не выходить, ни зимой, ни летом. Жесть просто. Насколько позволяют финансы, улетаю и работаю удаленно

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Аноним

09:06:38 17-06-2025

Скоро осень, поэтому осталось пережить ещё 2 месяца , июнь уже на исходе

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:06:29 17-06-2025

Лтшь бы ныть и ныть, с утра до вечера! Ныть, жаловаться, пугаться!

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров