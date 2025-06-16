Алтайский край накроет 40-градусная жара с ливнями и градом
Из-за аномальной жары в регионе до конца недели будет действовать штормовое предупреждение
16 июня 2025, 14:15, ИА Амител
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за аномальной жары с 17 по 23 июня. Как сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, всю неделю повсеместно воздух будет прогреваться выше +30 градусов. Но самое пекло ждет нас в конце рабочей недели: столбики термометров покажут до +38 °C.
"17 и 18 июня будет преимущественно без осадков, а воздух днем прогреется до +28...+34 °C. Во второй половине недели мы окажемся во власти южного циклона, который принесет дожди с грозами, градом и шквалистым усилением ветра. При этом 19 и 20 июня температура повысится до +29...+35 °C, а местами – до +38 °C", – рассказала Людмила Сырых.
Кратковременные дожди с грозами ожидаются также и на выходных. При этом температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +21 °C, а днем – от +26 до +33 градусов.
14:42:24 16-06-2025
Очень хорошо, погреемся, ещё бы комаров с мошкарой побольше !!! 👍😎🤗
15:51:55 16-06-2025
Сергей (14:42:24 16-06-2025) Очень хорошо, погреемся, ещё бы комаров с мошкарой побольше ...
Так и будет, мошка очень любит когда за 30-ть
15:43:45 16-06-2025
Скорей бы зима. Надоело это лето уже.
18:53:09 16-06-2025
дурная алтайская погода.
это хорошо, детям и бездельникам.
все остальные мучаются от +30, также как и зимой от - 30
19:18:24 16-06-2025
Не понимаю, почему такую жару у нас стали называть аномальной? В нашем климате это нормальная температура. Было бы за +40, тогда другое дело.
00:42:26 17-06-2025
этот климат с перепадом от -40 до +40, с гнусом и грязью вообще непригоден для жизни.
Видимо, низкими зарплатами нам намекают "валите отсюда, кто может". Стараюсь вообще на улицу не выходить, ни зимой, ни летом. Жесть просто. Насколько позволяют финансы, улетаю и работаю удаленно
09:06:38 17-06-2025
Скоро осень, поэтому осталось пережить ещё 2 месяца , июнь уже на исходе
19:06:29 17-06-2025
Лтшь бы ныть и ныть, с утра до вечера! Ныть, жаловаться, пугаться!