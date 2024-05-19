До +28 градусов и грозы. О погоде в Алтайском крае 19 мая

Местами по региону ожидается порывистый ветер

19 мая 2024, 06:00, ИА Амител

Мокрое окно / Фото: unsplash.com

Жаркая погода установится в Алтайском крае днем 19 мая, сообщает региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха составит +23...+28 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер подует восточный, 7-12 м/с, по югу местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле потеплеет до +25 градусов. Кратковременный дождь, ветер до 12 м/с.