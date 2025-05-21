До +30 градусов потеплеет в Алтайском крае 21 мая

Обойдется почти без осадков

21 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Herbert Goetsch / unsplash.com

До +30 градусов потеплеет в Алтайском крае днем 21 мая, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, температура по краю составит +25...+30 градусов. Обойдется преимущественно без осадков. Ветер подует южный, 4–9 м/с, местами ожидаются порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +25...+27 градусов. Также преимущественно без осадков. Ветер южный, 4–9 м/с.

Специалисты ЦГМС объявили штормовое предупреждение:

– в Алтайском крае в период с 20 по 26 мая местами сохранится высокая (четвертый класс) и чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность;

– в период 20–26 мая в реке Оби в районе села Усть-Чарышская Пристань продолжится подъем уровня воды до отметок 550–590 см (опасные отметки – 550, 585 см), возможно затопление прибрежных территорий сел Усть-Чарыш, Клепиково;

– в период 20–23 мая в реке Катуни в районе села Сростки продолжится подъем уровня воды до отметок 530–580 см (опасные отметки – 530, 570 см), возможно затопление прибрежных территорий населенных пунктов Сростки, Полеводка, Заречный, Шульгин Лог, Талица, Шульгинка.