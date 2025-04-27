До +31 градуса потеплеет в Алтайском крае 27 апреля

Местами ожидается порывистый ветер

27 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Девушка в шортах / Фото: unsplash.com

Жаркая погода установится в Алтайском крае днем 27 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит +26...+31 градус. В Барнауле термометры покажут +26...+28 градусов.

Преимущественно без осадков, но местами по западу пройдут кратковременные дожди. Ветер подует южный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле усиления ветра и осадков не ожидается.