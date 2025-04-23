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Двойная радуга воцарилась над Барнаулом после песчаной бури. Фото

На город напала гроза

23 апреля 2025, 20:20, ИА Амител

Радуга в Барнауле / Фото: amic.ru
Радуга в Барнауле / Фото: amic.ru

Вечером 23 апреля на Барнаул набросилась песчаная буря. После этого пошел дождь, и в небе над краевой столицей зловеще засверкала гроза, "зарычал" гром.

Но погода недолго оставалась такой тревожной. После раскатов грома и порывов ветра в небе появилась двойная радуга. Amic.ru вместе со своими читателями успел запечатлеть эту красоту.

Радуга в Барнауле / Фото: amic.ru

Причем синоптики предупреждали барнаульцев. В прогнозе говорилось, что в конце дня в краевой столице начнется небольшой дождь, отмечалось, что возможна и гроза. Ветер обещали южный, 7–12 м/с.

Барнаул Погода

Комментарии 3

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Гость

21:05:46 23-04-2025

А электричество по всему городу пропало, никто не заметил?

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Гость

08:42:15 24-04-2025

Гость (21:05:46 23-04-2025) А электричество по всему городу пропало, никто не заметил?... Никуда оно не пропадало.

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Гость

11:30:23 24-04-2025

Мы тоже фоткали.

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