До +34 градусов потеплеет в Алтайском крае 18 мая

Местами ожидается порывистый ветер, грозы и град

18 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Herbert Goetsch / unsplash.com

Жаркая погода установится в Алтайском крае днем 18 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит +23...+28 градусов, местами по югу воздух прогреется до +34, а в северо-западной части региона ожидается от +17 до +22.

Также в этот день в крае синоптики обещают кратковременные дожди и грозы, при которых местами будут сильные дожди и возможен град.

Ветер подует северо-восточный, 8–13 м/с, местами порывы 18–23 м/с.