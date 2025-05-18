До +34 градусов потеплеет в Алтайском крае 18 мая
Местами ожидается порывистый ветер, грозы и град
18 мая 2025, 06:00, ИА Амител
Фото: Herbert Goetsch / unsplash.com
Жаркая погода установится в Алтайском крае днем 18 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха составит +23...+28 градусов, местами по югу воздух прогреется до +34, а в северо-западной части региона ожидается от +17 до +22.
Также в этот день в крае синоптики обещают кратковременные дожди и грозы, при которых местами будут сильные дожди и возможен град.
Ветер подует северо-восточный, 8–13 м/с, местами порывы 18–23 м/с.
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