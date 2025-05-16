До +35 градусов потеплеет в Алтайском крае 16 мая
Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы
16 мая 2025, 06:00, ИА Амител
До +35 градусов потеплеет по юго-западу Алтайского края днем 16 мая. При этом по северо-востоку температура местами составит +17...+22 градуса. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом по краю термометры покажут +24...+29 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер подует северо-восточный, 4–9 м/с, местами обещают порывы до 15 м/с.
В Барнауле – от +20 до +22 градусов. Во второй половине дня пойдет кратковременный дождь, также возможна гроза. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с.
"В Алтайском крае в период с 13 по 19 мая местами сохранится высокая (четвертый класс) и чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность", – напомнили синоптики.
07:38:26 16-05-2025
Гисметео пишет что у нас днём максимум 16 градусов.
08:29:34 16-05-2025
Я шорты не одел......................
Куртку надел
10:29:04 16-05-2025
Гость (08:29:34 16-05-2025) Я шорты не одел......................Куртку надел... лыжи сняли?
12:36:17 16-05-2025
+15 до +22 С 10:00 до 17 переменная облачность, без осадков.
Погоду умышленно искажают.