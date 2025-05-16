До +35 градусов потеплеет в Алтайском крае 16 мая

Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы

16 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Agustin Fernandez / Unsplash

До +35 градусов потеплеет по юго-западу Алтайского края днем 16 мая. При этом по северо-востоку температура местами составит +17...+22 градуса. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю термометры покажут +24...+29 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер подует северо-восточный, 4–9 м/с, местами обещают порывы до 15 м/с.

В Барнауле – от +20 до +22 градусов. Во второй половине дня пойдет кратковременный дождь, также возможна гроза. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с.