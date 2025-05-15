Вильфанд пообещал 35-градусную жару жителям Алтайского края

В регион придут воздушные массы из Туркменистана

15 мая 2025, 13:15, ИА Амител

Фото: Puk Khantho / unsplash.com

Жара до 35 градусов ожидается в ближайшие дни в Алтайском крае, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Это связано с тем, что в регион будут поступать воздушные массы из Туркменистана, где днем около +40, а ночью – выше +25.

Аналогичную жару по этой же причине прогнозируют и в Новосибирской области.

Ранее алтайский синоптик Людмила Сырых рассказала, что в последнюю пятидневку мая в регионе есть вероятность заморозков из-за волны холода.