Вильфанд пообещал 35-градусную жару жителям Алтайского края
В регион придут воздушные массы из Туркменистана
15 мая 2025, 13:15, ИА Амител
Фото: Puk Khantho / unsplash.com
Жара до 35 градусов ожидается в ближайшие дни в Алтайском крае, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Это связано с тем, что в регион будут поступать воздушные массы из Туркменистана, где днем около +40, а ночью – выше +25.
Аналогичную жару по этой же причине прогнозируют и в Новосибирской области.
Ранее алтайский синоптик Людмила Сырых рассказала, что в последнюю пятидневку мая в регионе есть вероятность заморозков из-за волны холода.
13:28:28 15-05-2025
То заморозки идут, то жара, то не будет жары. Вы уж определитесь.
13:29:19 15-05-2025
Вы издеваетесь????????????(((
Только про заморозки написали..........
13:38:31 15-05-2025
«Простите, что лгал вам все эти годы»: глава Гидрометцентра ушёл в отставку
Академик Илья Синичкин, руководивший Гидрометцентром четверть века, подал в отставку, публично покаявшись за годы намеренно ложных прогнозов.
«Простите меня за испорченные пикники и промокшие наряды», – заявил он, добавив, что врал, даже когда сам того не хотел.
Как выяснилось, у профессора давно диагностирована митомания – патологическая склонность ко лжи. По словам коллег, Синичкин не мог удержаться от выдумывания небылиц даже в самых безобидных ситуациях.
«Он мог сказать, что завтра будет солнечно, хотя на самом деле видел надвигающийся ураган. Просто потому, что ему так хотелось», – признался один из сотрудников.
Новым главой Гидрометцентра станет победитель одного из сезонов популярного телешоу «Битва экстрасенсов». По мнению экспертов, это позволит значительно повысить точность прогнозов.
14:20:11 15-05-2025
Гость (13:38:31 15-05-2025) «Простите, что лгал вам все эти годы»: глава Гидрометцентра ... с пикабу притащщыли новость?
14:22:45 15-05-2025
Гость (13:38:31 15-05-2025) «Простите, что лгал вам все эти годы»: глава Гидрометцентра ... Это Панорама или Стругацкие?
13:39:30 15-05-2025
А если нет. Вильфанд лично ответит?
13:57:00 15-05-2025
Синоптиков придумали затем, чтоб маркетологам было не так обидно
14:11:24 15-05-2025
"Ранее алтайский синоптик Людмила Сырых рассказала, что в последнюю пятидневку мая в регионе есть вероятность заморозков из-за волны холода."
Заморозки в последнюю пятидневку мая.
А жара в ближайшие дни.
Товарищи, повнимательнее читайте.
17:22:13 15-05-2025
Вильфанд, Люцигер - это ж не спроста...
17:56:37 15-05-2025
Гость (17:22:13 15-05-2025) Вильфанд, Люцигер - это ж не спроста...... Вальтер, Люгер, Парабеллум?
18:42:10 15-05-2025
Гость (17:56:37 15-05-2025) Вальтер, Люгер, Парабеллум?... русаки, чё.