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Вильфанд пообещал 35-градусную жару жителям Алтайского края

В регион придут воздушные массы из Туркменистана

15 мая 2025, 13:15, ИА Амител

Фото: Puk Khantho / unsplash.com
Фото: Puk Khantho / unsplash.com

Жара до 35 градусов ожидается в ближайшие дни в Алтайском крае, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Это связано с тем, что в регион будут поступать воздушные массы из Туркменистана, где днем около +40, а ночью – выше +25.

Аналогичную жару по этой же причине прогнозируют и в Новосибирской области.

Ранее алтайский синоптик Людмила Сырых рассказала, что в последнюю пятидневку мая в регионе есть вероятность заморозков из-за волны холода.

Погода

Комментарии 11

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Гость

13:28:28 15-05-2025

То заморозки идут, то жара, то не будет жары. Вы уж определитесь.

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Гость

13:29:19 15-05-2025

Вы издеваетесь????????????(((
Только про заморозки написали..........

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Гость

13:38:31 15-05-2025

«Простите, что лгал вам все эти годы»: глава Гидрометцентра ушёл в отставку
Академик Илья Синичкин, руководивший Гидрометцентром четверть века, подал в отставку, публично покаявшись за годы намеренно ложных прогнозов.
«Простите меня за испорченные пикники и промокшие наряды», – заявил он, добавив, что врал, даже когда сам того не хотел.
Как выяснилось, у профессора давно диагностирована митомания – патологическая склонность ко лжи. По словам коллег, Синичкин не мог удержаться от выдумывания небылиц даже в самых безобидных ситуациях.
«Он мог сказать, что завтра будет солнечно, хотя на самом деле видел надвигающийся ураган. Просто потому, что ему так хотелось», – признался один из сотрудников.
Новым главой Гидрометцентра станет победитель одного из сезонов популярного телешоу «Битва экстрасенсов». По мнению экспертов, это позволит значительно повысить точность прогнозов.

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Musik

14:20:11 15-05-2025

Гость (13:38:31 15-05-2025) «Простите, что лгал вам все эти годы»: глава Гидрометцентра ... с пикабу притащщыли новость?

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Гость

14:22:45 15-05-2025

Гость (13:38:31 15-05-2025) «Простите, что лгал вам все эти годы»: глава Гидрометцентра ... Это Панорама или Стругацкие?

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Гость

13:39:30 15-05-2025

А если нет. Вильфанд лично ответит?

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Гость

13:57:00 15-05-2025

Синоптиков придумали затем, чтоб маркетологам было не так обидно

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Гость

14:11:24 15-05-2025

"Ранее алтайский синоптик Людмила Сырых рассказала, что в последнюю пятидневку мая в регионе есть вероятность заморозков из-за волны холода."
Заморозки в последнюю пятидневку мая.
А жара в ближайшие дни.
Товарищи, повнимательнее читайте.

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Гость

17:22:13 15-05-2025

Вильфанд, Люцигер - это ж не спроста...

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Гость

17:56:37 15-05-2025

Гость (17:22:13 15-05-2025) Вильфанд, Люцигер - это ж не спроста...... Вальтер, Люгер, Парабеллум?

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Мусик

18:42:10 15-05-2025

Гость (17:56:37 15-05-2025) Вальтер, Люгер, Парабеллум?... русаки, чё.

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