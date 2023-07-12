Почти 40 градусов жары будет на Алтае в ближайшие дни

Самой жаркой выдастся пятница

12 июля 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай в ближайшие дни ожидается почти 40°C жары, пишет "НГА".

Так, 12 июля воздух прогреется до +32°С, 13-го числа будет до +36°С, а 14-го – до +39°С.

Во все дни при этом будет переменная облачность, осадков не ожидается. Скорость ветра не будет превышать 7 м/с, но местами возможны порывы до 13–14 м/с.

Напомним, 12 июля в Алтайском крае ожидается 37-градусная жара.