Почти 40 градусов жары будет на Алтае в ближайшие дни
Самой жаркой выдастся пятница
12 июля 2023, 08:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Республике Алтай в ближайшие дни ожидается почти 40°C жары, пишет "НГА".
Так, 12 июля воздух прогреется до +32°С, 13-го числа будет до +36°С, а 14-го – до +39°С.
Во все дни при этом будет переменная облачность, осадков не ожидается. Скорость ветра не будет превышать 7 м/с, но местами возможны порывы до 13–14 м/с.
Напомним, 12 июля в Алтайском крае ожидается 37-градусная жара.
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