До 40 и старше. Кто и зачем открыл на Алтае отделение Клуба молодых промышленников

И почему власти готовы им всячески помогать

22 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Заседание "Клуба молодых промышленников" на БзАТИ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае появилось новое бизнес-объединение. В конце прошлой недели в регионе открыли отделение Межрегионального союза "Клуб молодых промышленников". За деятельностью этого сообщества пристально следит Минпромторг и лично первый зампред российского правительства Денис Мантуров. Алтайские власти тоже обещали всяческую поддержку. Кто эти промышленники и что они будут делать – рассказываем.

Что это за клуб?

В "Клуб молодых промышленников" входят более 150 руководителей и собственников предприятий из 46 регионов России. Это обязательно представители промышленных компаний с годовым доходом от 120 млн до 2 млрд рублей и до 250 человек в штате (то есть это субъекты среднего и малого бизнеса).

Что же касается молодости промышленников, то вообще возраст членов клуба – до 40 лет. Но тех, кто уже в клубе и преодолел этот рубеж, выйти не попросят. Наоборот, они будут делиться опытом и выступать в роли наставников, пояснил председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев (соучредитель группы компаний "Феррум" из Челябинской области).

Дениса Мантурова мы тоже не случайно упомянули, именно при его содействии в 2018 году и создали клуб, а теперь он – председатель Попечительского совета объединения.

Заседание "Клуба молодых промышленников" на БзАТИ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кто в Клубе из Алтайского края?

15 августа 2024 года на площадке Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий после торжественной церемонии открытия нового цеха и небольшой экскурсии состоялось подписание соглашения между Межрегиональным союзом "Клуб молодых промышленников" и региональным отделением организации в Алтайском крае.

Кстати, на данный момент такие отделения есть только в пяти регионах страны (в Челябинской, Свердловской областях, Краснодарском крае, республиках Башкортостан и Карелия).

В алтайском отделении пока четыре члена. Это Барнаульский завод АТИ под руководством гендиректора Артема Шамкова, Научно-производственное предприятие ООО "Лосев", котельный завод "ПромКотлоСнаб" и ООО "1+1". Заявки на вступление подали еще пять предприятий.

Руководить отделением будет Артем Шамков.

"Клуб – это достойный и эффективный инструмент для решения вопросов промышленных предприятий. И, конечно, основная задача регионального отделения – объединить молодых руководителей, предоставить возможность обмена опытом и укрепления деловых связей", – прокомментировал подписание соглашения генеральный директор БзАТИ.

Он выразил уверенность, что деятельность регионального отделения в этом направлении пойдёт на пользу не только региональным предприятиям, предприятиям всей страны. Это же от нового объединения ждет и власть.

"Мы воспринимаем клуб, как надежных партнеров и помощников. С одной стороны, есть много вопросов, которые мы могли бы обсудить. С другой стороны, это еще и инструмент трансляции проблем на федеральный уровень власти. Так что будем идти плечом к плечу, рука об руку", – заверил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

По словам исполнительного директора Союза промышленников Алтайского края Виктора Мещерякова, это еще и площадка для того, чтобы делиться опытом, отвечать на вызовы совместно.

"Сегодня перед обществом стоят такие задачи, которые сложно решить одной компании", – добавил Мещеряков.

Заседание "Клуба молодых промышленников" на БзАТИ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Какую помощь от государства могут получить молодые промышленники?

Отдельных мер поддержки для промышленных компаний, которыми руководят молодые люди, не существует. Но есть одно большое преимущество – клуб может доносить проблемы промышленников до власти. Причем, сразу по нужным коридорам, до нужных дверей.

"У нас есть возможность пригласить резидентов клуба в Министерство промышленности и торговли России, познакомить с директорами департаментов, заместителями начальников отделов. И у ребят есть возможность прямого диалога с ними", – подчеркнул Антон Ковалев.

Кроме того, все члены клуба получают доступ к мощному сообществу, готовому всегда прийти на помощь.

"В среднем промышленном бизнесе 90% проблем схожи. Вот пример: обратился к нам один из членов клуба за советом, и получил отклик сразу от нескольких промышленников, которые подобную проблему уже преодолели, и они поделились своими кейсами. То есть вы проходите тот же самый путь, только гораздо короче", – добавил Ковалев.

Это площадка, через которую можно заявить новый проект, получить поддержку. Мероприятия клуба видят на федеральном уровне, алтайские промышленники будут услышаны не только чиновниками, но и другими компаниями, это возможности приобрести новых партнеров и заказчиков.

И при этом молодые промышленники точно также имеют доступ к господдержке. Ее обсудили на круглом столе, который прошел на Барнаульском заводе АТИ после подписания соглашения об открытии клуба.

Сегодня основной пул мер поддержки предоставляет Фонд развития промышленности России. Его возможности членам клуба презентовал (а многим просто напомнил, ведь некоторые предприятия ими активно пользуются) заместитель директора ФРП Марат Гакашев.

За 10 лет работы фонда поддержку получили более 1,6 тыс. проектов компаний на сумму более 500 млрд рублей. Кредиты – льготные, под 5% годовых, в отдельных случаях бывает и под 3%. В основном средства идут на закупку оборудования при модернизации и расширении производства.

Чаще всего поддержку получают машиностроители, а также химические, медицинские, металлургические производства. Из Алтайского края в фонд поступило 66 проектов с просьбой о финансировании, деньги получили 12. Кстати, один из них – проект Барнаульского завода АТИ по открытию второго цеха безасбестовых тормозных колодок. Предприятию выдали 157 млн рублей займа, вместе со своими вложениями проект обошелся более чем в 200 млн рублей. 15 августа цех торжественно открыли при участии членов Клуба молодых промышленников.

Чем будет заниматься клуб?

Главная задача клуба на Алтае – содействие развитию промышленных предприятий и экономики региона, отметил Артем Шамков. Он уже запланировал провести в регионе конференции и форум, где бизнесмены смогут обсудить важные вопросы.

В более глобальном смысле и молодым, и всем остальным промышленникам предстоит решить много задач. Одну из них также обсудили на круглом столе – этот кадровая проблема. Как в регионе борются с безработицей и поиском работников для предприятий, рассказала начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура. А о работе с молодежью – начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова.

И теперь искать пути решения этих проблем предстоит и Клубу молодых промышленников.