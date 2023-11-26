До +5 градусов и мокрый снег ожидается в Алтайском крае 26 ноября

Местами по региону подует порывистый ветер

26 ноября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Теплая и снежная погода установится в Алтайском крае 26 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха днем составит 0...+5 градусов. В северо-восточных районах выпадет небольшой, местами умеренный и мокрый снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер подует юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +1 градуса. В начале дня небольшой снег. На дорогах местами также будет скользко. Скорость ветра составит до 8 м/с.