С некоторыми законами, вступающими в силу в декабре, сложилась неоднозначная ситуация

01 декабря 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Декабрь – традиционно не самый богатый месяц на масштабные изменения в законодательстве. Самые громкие нововведения 2023 года уже вступили в силу. Впрочем, несколько новшеств нас все же ждет. Например, с 1 декабря вступит в силу закон, запрещающий ездить зимой на летней резине (и наоборот). Впрочем, в ГИБДД уже сказали, что штрафовать никого не собираются. А еще начнет действовать документ, по которому нельзя будет авторизовываться на российских сайтах через иностранные сервисы. Но в Госдуме уже работают над тем, чтобы отложить закон.

О самых главных изменениях, которые ждут россиян в декабре 2023 года, в карточках amic.ru.

1 Штрафы за летнюю резину С 1 декабря вступает в силу закон, по которому россиянам запрещено ездить на шинах "не по сезону" – на летней резине зимой или на зимней резине летом. Данные обстоятельства включили в перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля строго запрещена. Сам документ начал действовать еще 1 сентября 2023 года. Сообщалось также, что за подобное нарушение водителям будет грозить штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП. Помимо этого, сотрудник ГИБДД должен будет выдать нарушителю предписание, чтобы тот обязательно "переобулся". Но в конце ноября широко разошлось заявление начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова. Тот рассказал в СМИ, что дорожная полиция никого штрафовать не будет. "Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода", – передает его слова РБК. Его выступление вызвало еще больше вопросов. Ситуация стала совсем непонятной. По закону сотрудники Госавтоинспекции теперь имеют полное право выписать штраф за летнюю резину зимой. Но начальник ведомства заверил, что штрафов не будет. Остается лишь выждать время и понять опытным путем, будут ли штрафовать за шины не по сезону.

2 Обязательная маркировка безалкогольных напитков В систему обязательной маркировки "Честный знак" продолжают включать новые категории товаров. Теперь обязательно маркировать безалкогольные напитки (кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье), которые продают в стекле и пластике. В течение всего лета власти проводили эксперимент по подобной маркировке, а с сентября началась регистрация производителей в системе "Честный знак". Теперь сама маркировка стала обязательной и повсеместной. Ожидается, что с марта 2024 года маркировать нужно будет еще и напитки, упакованные в алюминиевую тару. Ну а с 1 июня следующего года обязательная маркировка распространится на соки, нектары, компоты и прочие безалкогольные напитки. Напомним, обязательную маркировку ввели несколько лет назад. На каждую единицу товара наносят специальный QR-код, по которому ее можно отследить буквально от конвейерной ленты до рук покупателя. Потребитель может узнать всю информацию о товаре, отсканировав код в приложении "Честный знак".

3 Запрет авторизации через зарубежные сервисы, который могут отложить Также с 1 декабря вступает в силу громкий закон, который запрещает использовать для авторизации на отечественных ресурсах иностранные сервисы. Согласно документу, авторизация на российских сайтах и в информационных системах может быть произведена лишь несколькими способами: через российский номер мобильного телефона;

через портал госуслуг;

через Единую биометрическую систему;

через другие отечественные системы, которые предоставляют услуги по авторизации (например, VK или Mail.ru). Законодатели убеждены, что нововведение поможет защитить персональные данные россиян от компаний из недружественных стран. Впрочем, судя по всему, с декабря этот закон не заработает. Госдума рассматривает документ, который откладывает действие документа до начала 2025 года. Инициативу уже приняли в первом чтении. Сообщается, что многим отечественным компаниям нужно время, чтобы проработать вопрос с юридической точки зрения. Поэтому пока закон начнет действовать лишь на бумаге.

4 Изменения для женщин, которые отправляются в места лишения свободы вместе с детьми В декабре вступают в силу изменения, которые касаются условий содержания осужденных и подозреваемых. Например, речь идет о случаях, когда матери отправляются за решетку вместе со своими детьми. Напомним, российский закон позволяет это сделать, если ребенку не больше трех лет. Но при этом женщину должны направить в одну из 13 колоний страны, где есть специализированный дом ребенка. Власти решили сделать условия более гуманными и расширили возрастной диапазон. Теперь находиться в местах лишения свободы рядом с матерью могут дети в возрасте до четырех лет. "Доведение возраста ребенка до четырех лет при таком решении его судьбы будет способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также женщин, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы совместно с детьми", – говорится в пояснительной записке к документу.