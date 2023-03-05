До +6 градусов потеплеет в Алтайском крае 5 марта

На дорогах будет очень скользко

05 марта 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае в воскресенье, 5 марта, ожидается от 0 до -5 градусов, в предгорьях местами потеплеет до +6°С, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с", – рассказали синоптики.

В Барнауле также преимущественно без осадков и сильная гололедица. Температура составит -1...-3 градуса, а ветер подует со скоростью до 9 м/с.