До +7 градусов ожидается перед Новым годом в Алтайском крае

Температура в последнюю декаду декабря будет выше нормы на 6-8 градусов

20 декабря 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае в последние пять дней перед Новым годом ожидается повышение температуры воздуха ночью до 0...-5 градусов, а днем – до 0...+7 градусов, сообщает мэрия.

"Средняя температура воздуха в предновогоднюю декаду декабря ожидается от -3 до -10 градусов, что выше нормы на 6-8 градусов", – говорится в сообщении.

В первой пятидневке по ночам будем -4...-9 градусов, местами до -15, а днем -5...+1 градус. А в последнюю пятидневку, по прогнозам синоптиков, ожидается до +7 градусов.

В период повышения температуры будет мокрый снег, а в отдельные дни декады – порывистый ветер, метели, гололед.

Как отмечает региональный Гидрометцентр, днем 21 декабря и ночью 22 декабря ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели, усиление ветра по югу до 20 м/с. В Барнауле днем будет -3...-5 градусов, небольшой снег.