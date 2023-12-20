До +7 градусов ожидается перед Новым годом в Алтайском крае
Температура в последнюю декаду декабря будет выше нормы на 6-8 градусов
20 декабря 2023, 16:30, ИА Амител
В Алтайском крае в последние пять дней перед Новым годом ожидается повышение температуры воздуха ночью до 0...-5 градусов, а днем – до 0...+7 градусов, сообщает мэрия.
"Средняя температура воздуха в предновогоднюю декаду декабря ожидается от -3 до -10 градусов, что выше нормы на 6-8 градусов", – говорится в сообщении.
В первой пятидневке по ночам будем -4...-9 градусов, местами до -15, а днем -5...+1 градус. А в последнюю пятидневку, по прогнозам синоптиков, ожидается до +7 градусов.
В период повышения температуры будет мокрый снег, а в отдельные дни декады – порывистый ветер, метели, гололед.
Как отмечает региональный Гидрометцентр, днем 21 декабря и ночью 22 декабря ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели, усиление ветра по югу до 20 м/с. В Барнауле днем будет -3...-5 градусов, небольшой снег.
20:08:01 20-12-2023
Опять гололёд, задрали эти температурные качели
22:21:06 20-12-2023
Гололед ерунда... Ветер сильный при таких оттепелях...
00:30:25 21-12-2023
И опасный сход снего с крыш.
14:16:50 21-12-2023
Не это Гидрометцентр виноват обещал одно а получаем другое обещанное надо выполнять а то как то не хорошо врать а вообще чему удивляться сейчас почти все врут и чиновники тоже