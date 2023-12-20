НОВОСТИОбщество

До +7 градусов ожидается перед Новым годом в Алтайском крае

Температура в последнюю декаду декабря будет выше нормы на 6-8 градусов

20 декабря 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае в последние пять дней перед Новым годом ожидается повышение температуры воздуха ночью до 0...-5 градусов, а днем – до 0...+7 градусов, сообщает мэрия. 

"Средняя температура воздуха в предновогоднюю декаду декабря ожидается от -3 до -10 градусов, что выше нормы на 6-8 градусов", – говорится в сообщении.

В первой пятидневке по ночам будем -4...-9 градусов, местами до -15, а днем -5...+1 градус. А в последнюю пятидневку, по прогнозам синоптиков, ожидается до +7 градусов.

В период повышения температуры будет мокрый снег, а в отдельные дни декады – порывистый ветер, метели, гололед.

Как отмечает региональный Гидрометцентр, днем 21 декабря и ночью 22 декабря ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели, усиление ветра по югу до 20 м/с. В Барнауле днем будет -3...-5 градусов, небольшой снег.

Барнаул Алтайский край Погода Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2024

Комментарии 4

Avatar Picture
Андрей

20:08:01 20-12-2023

Опять гололёд, задрали эти температурные качели

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гена

22:21:06 20-12-2023

Гололед ерунда... Ветер сильный при таких оттепелях...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:30:25 21-12-2023

И опасный сход снего с крыш.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гоша

14:16:50 21-12-2023

Не это Гидрометцентр виноват обещал одно а получаем другое обещанное надо выполнять а то как то не хорошо врать а вообще чему удивляться сейчас почти все врут и чиновники тоже

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров