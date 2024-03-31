До +7 и мокрый снег ожидается в Алтайском крае 31 марта

Местами по региону подует порывистый ветер

31 марта 2024, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Теплая погода с небольшими осадками установится в Алтайском крае 31 марта, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"Температура днем +2... +7 градусов. На большей части территории небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с", — сказано в прогнозе.

Синоптики при этом предупреждают, что в последний день марта из-за активного снеготаяния также возможны подтопления.

30 марта по этой причине в регионе ввели режим ЧС.