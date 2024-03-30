В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за паводка

Талые воды подтопили более 600 приусадебных участков и почти 90 домов, рассказал губернатор Виктор Томенко

30 марта 2024, 16:35, ИА Амител

Затопленная улица в одном из сел региона / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае с 30 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его информации, в регионе уже подтопило более 600 приусадебных участков, почти 90 домов в 9 населенных пунктах и перекрыто 8 участков дорог. В связи с этим районные администрации, МЧС и прочие службы быстрого реагирования работают в усиленном режиме.

"Дал поручения министерствам контролировать обстановку по своей линии, это касается прежде всего Минприроды и Минсельхоза. Роспотребнадзор со своей стороны ведет мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки, МВД — занимается вопросами безопасности", — отметил глава региона.

Также добавил, что обстановка остается непростой в Шипуновском, Советском, Рубцовском, Михайловском и в ряде других районов. Для жителей организованы пункты временного размещения. Там уже находится около 70 человек. Группы оперативного реагирования тем временем помогают пострадавшим.