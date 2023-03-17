До +7 и небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 17 марта

На дорогах местами будет очень скользко

17 марта 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в пятницу, 17 марта, температура воздуха днём составит +2...+7 градусов, сообщают в региональном Гидрометцентре.

"Местами в южных районах небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами сильная гололедица, в утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер северный, 2-7 м/с", – сказано в прогнозе.

В Барнауле термометры покажут от +4 до +6 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами так же будет очень скользко.