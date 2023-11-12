До +8 градусов потеплеет в Алтайском крае 12 ноября

Местами по региону ожидается дождь и мокрый снег

12 ноября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Теплая и сырая погода будет преобладать в Алтайском крае днем 12 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит +3...+8 градусов. На большей части территории небольшие, местами умеренные дождь и мокрый снег. На дорогах будет скользко. Ветер подует южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле термометры покажут +3...+5 градусов. Преимущественно без осадков, местами гололедица. Скорость ветра составит до 7 м/с.