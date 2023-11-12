До +8 градусов потеплеет в Алтайском крае 12 ноября
Местами по региону ожидается дождь и мокрый снег
12 ноября 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
Теплая и сырая погода будет преобладать в Алтайском крае днем 12 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха составит +3...+8 градусов. На большей части территории небольшие, местами умеренные дождь и мокрый снег. На дорогах будет скользко. Ветер подует южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле термометры покажут +3...+5 градусов. Преимущественно без осадков, местами гололедица. Скорость ветра составит до 7 м/с.
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