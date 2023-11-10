Ночью мороз, днем оттепель. Синоптики предупредили о сильном гололеде на Алтае

Из-за перепадов температур в регионе сохранится высокий риск падений пешеходов и аварий на дорогах

10 ноября 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: amic.ru

Высокий риск травмирования из-за падений сохранится в Алтайском крае в ближайшую пятидневку на фоне перепадов ночных и дневных температур, следует из прогноза погоды. Так, в ночь на 11 и 12 ноября в регионе ожидается -2...+3°С, при прояснении – до -7°С, а днем столбики термометров покажут +2...+8°С. Местами пройдут мокрый снег и дождь.

"На 13 и 14 ноября ночью мы прогнозируем от -4 до +1°С. Днем в понедельник будет 0...+6°С. И снова все будет таять. В ночь на 14 ноября температуры сохранятся, а днем ожидается небольшое похолодание: до -1...+4°С. При этом дожди и мокрый снег пройдут в большинстве районов. Ветер усилится до 14-15 м/с", – сообщила дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

А в период с 16 по 18 ноября в регионе ожидается существенное потепление. В эти дни местами столбики термометров могут подняться до +10...+12 градусов.