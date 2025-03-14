До +8 градусов потеплеет в Алтайском крае на выходных

Спасатели призывают жителей не выходить на лед

14 марта 2025, 17:20, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Положительные температуры ожидаются в Алтайском крае на выходных 15 и 16 марта, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В субботу температура воздуха составит -3...+2 градуса, а в предгорьях местами будет до +7°С. 16-го числа термометры покажут -2...+3 градуса, а местами ожидается до +8 градусов. Преимущественно в эти дни без осадков, но по утрам местами изморозь и туман. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В МЧС Алтайского края предупреждают, что лед с каждым днем становится все тоньше, поэтому выходить на него уже опасно.

"Просим вас соблюдать требования безопасности на водных объектах. Воздержитесь от рискованных выходов на лед", – призвали спасатели.