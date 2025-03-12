Все прогнозы немного друг от друга отличаются, но, как говорится, истина где-то рядом

12 марта 2025, 15:37, ИА Амител

Весна / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Календарная весна уже две недели как потеснила зиму, но по-прежнему холодно, а в последние дни и вовсе вернулись морозы и снегопады. Спрашивается, да когда же будет тепло? Потерпеть осталось совсем немного! Долгожданная климатическая весна, а вместе с ней и тепло, придет в Алтайский край в последние дни марта, а в апреле о холодах можно будет забыть и потихоньку готовиться к летней жаре. Об этом говорят данные трех популярных сервисов прогноза погоды.

"Яндекс.Погода"

Прогноз погоды на март и апрель / "Яндекс.Погода"

Период стабильного плюса начнется только в последние два дня марта: 30-го (+6 градусов) и 31-го числа (+8). До этого весь месяц столбики термометров будут скакать от -6 до +8 градусов. Согласно представленным данным, в последний раз минус нас ожидает 23 марта (-7 градусов).

Апрель, по прогнозам (близким к реальности), будет уже по-настоящему весенним, причем даже ночные температуры перейдут в плюс. Так, уже 1 апреля нас ожидает +11 градусов. С этого дня снега уже не будет и начнется "сезон дождей" и солнца.

Есть еще и прогноз, составленный по усредненным данным за последние десять лет (второй скриншот), в котором температуры отличаются, но немного. По этим данным весь апрель будет держаться в среднем +10 градусов, а во второй половине месяца будет доходить до +16. Так что, можно сказать, уже точно "железобетонное" тепло нас ждет в апреле.

Gismeteo

Прогноз погоды на март и апрель / Gismeteo

Согласно этому прогнозу, период стабильного плюса начнется не 30 марта, а на несколько дней раньше – 26-го, и лишь только это уже радует.

1 и 2 апреля будет +5...+6 градусов и дождь со снегом. Впрочем, такие осадки нас ждут, как можно увидеть в прогнозе, почти все дни до 13-го числа. Лишь пару дней будет солнечно, так что придется потерпеть.

Погода Mail.ru

Прогноз погоды на март и апрель / Погода Mail.ru

По этим данным период стабильного плюса начнется 27 марта (+2 градуса). До этого дня столбики термометров будут прыгать от -5 до +8 градусов, нас ждут дожди и снег.

Прогноз на апрель построен на основе статистики за 16 лет (второй скриншот). Первую половину месяца температура будет постепенно расти: с +4 до +10 градусов. А в конце второго месяца весны будет уже +15 градусов.

Какой прогноз более правдивый, мы не знаем. Но надеемся, что тепло придет раньше, чем предсказывают синоптики. Поскольку хоть зиму очень многие и любят (и есть причины: Новый год, длительные выходные, лыжи, коньки и масса других развлечений), но уже хочется солнышка и перемен.