До +9, дождь и мокрый снег. Прогноз погоды в Алтайском крае на 12 марта
Местами по региону ожидается сильный ветер
12 марта 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае днём в воскресенье, 12 марта, термометры покажут от -1 до +4 градусов, а в предгорьях местами потеплеет до +9°С, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.
"Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя, гололёдные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с", – сказано в прогнозе.
В Барнауле воздух прогреется до +1...+3 градусов. Как и в целом по краю, ожидаются небольшие осадки, на дорогах местами будет очень скользко. Скорость ветра – до 12 м/с.
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