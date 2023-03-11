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В Барнауле усилят контроль за очисткой кровель и тротуаров от наледи

Это поручил сделать глава города Вячеслав Франк

11 марта 2023, 11:25, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил усилить контроль за очисткой кровель и тротуаров от наледи, сообщается на официальном сайте города.

Как доложил градоначальнику 11 марта в ходе совещания замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин, график приведения в порядок крыш и дворов находится на постоянном контроле профильного городского комитета и районных администраций. Управляющие компании и ТСЖ отчитываются о выполнении работ, а сотрудники районных администраций проводят объезды по контролю качества.

Вячеслав Франк, в свою очередь, подчеркнул, что ответственность за снос сосулек с козырьков подъездов, а также расчистку крыш и территорий домов несут управляющие компании, ТСЖ либо использующие здание организации. 

"Необходимо усилить здесь контрольную работу, ещё раз провести встречи с управляющими компаниями. Наша задача – обеспечить безопасность людей", – сказал барнаульский градоначальник.

Ранее сообщалось, что на борьбу с паводков в Барнауле выделили около 15 млн рублей.

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Комментарии 9

  • Ты смотри что делается, надо же что же теперь будет, чистые тратуару, дворы. Чудеса да и только.
    11 марта, Гость   Ответить
  • Гость, через месяц точно очистятся.. к бабке не ходи
    11 марта, Гость   Ответить
  • Главное график составить...
    11 марта, Гость   Ответить
  • Молодцы!
    11 марта, Гость   Ответить
  • нужно в срочном порядке создать дополнительную комиссию, которая проводит разьяснительную работу с горожанами по поводу снега и сосулек, результаты работы проявятся через два-три месяца, членов комиссии предоставить к наградам по результатам
    11 марта, Гость   Ответить
  • По Профинтерна рядом с парком такие большие сосульки. На Калинина на чётной стороне уже сейчас невозможно ходить. Неужели будем плавать пока все сугробы не растают?
    11 марта, Гость   Ответить
  • Какие кровли, Франк, очнись, они чистые давно! На улице почти +10! Тротуары иди, чисти от на леди!
    11 марта, Гость   Ответить
  • Вот эти "усилители контроля" и очистили бы!
    12 марта, Гость   Ответить
  • Калинина 5 во дворе ходить невозможно, неровная наледь. К контейнерам с мусором молодые подходят с трудом, а о пожилых я молчу.
    12 марта, Гость   Ответить
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