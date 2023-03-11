В Барнауле усилят контроль за очисткой кровель и тротуаров от наледи

Это поручил сделать глава города Вячеслав Франк

11 марта 2023, 11:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил усилить контроль за очисткой кровель и тротуаров от наледи, сообщается на официальном сайте города.

Как доложил градоначальнику 11 марта в ходе совещания замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин, график приведения в порядок крыш и дворов находится на постоянном контроле профильного городского комитета и районных администраций. Управляющие компании и ТСЖ отчитываются о выполнении работ, а сотрудники районных администраций проводят объезды по контролю качества.

Вячеслав Франк, в свою очередь, подчеркнул, что ответственность за снос сосулек с козырьков подъездов, а также расчистку крыш и территорий домов несут управляющие компании, ТСЖ либо использующие здание организации.

"Необходимо усилить здесь контрольную работу, ещё раз провести встречи с управляющими компаниями. Наша задача – обеспечить безопасность людей", – сказал барнаульский градоначальник.

Ранее сообщалось, что на борьбу с паводков в Барнауле выделили около 15 млн рублей.