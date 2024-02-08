До Алтая вскоре доберется мощный циклон "Ольга", засыпавший снегом половину России

После плюсовых температур 10 февраля погода резко изменится, и 11 февраля и будет уже до -12 градусов днем

08 февраля 2024, 15:18, ИА Амител

Сугробы после снегопада / Фото: amic.ru

Мощный североатлантический циклон "Ольга", зародившийся в восточной Гренландии и Северном море, предположительно, накроет Алтайский край в воскресенье, 11 февраля. Именно на этот день региональный Гидрометцентр выдал штормовое предупреждение с резким похолоданием и "очень сильным снегом".

Циклон, который за 12 часов преодолевает около 650 километров, 7 и 8 февраля уже засыпал снегом Москву и центральную часть России. По словам специалистов, высота московских сугробов может достичь 58 сантиметров – в последний раз такое было в 1999 году.

На спутниковом снимке "Метеора-М" – циклон "Ольга" / Фото: Роскосмос

Алтайские синоптики предупредили, что после плюсовых температур 10 февраля погода резко изменится, и 11 февраля будет уже до -12 градусов днем. При этом ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

"Небольшой, в отдельных районах умеренный снег, по югу местами сильный, в предгорьях очень сильный снег, местами метели, гололедные явления. На дорогах местами гололедица, снежные заносы", – отметили в краевом Гидрометцентре.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, циклон принесет еще и нетипичную погоду: она скорее будет похожа на январскую, а не на предвесеннюю.