До Алтая вскоре доберется мощный циклон "Ольга", засыпавший снегом половину России
После плюсовых температур 10 февраля погода резко изменится, и 11 февраля и будет уже до -12 градусов днем
08 февраля 2024, 15:18, ИА Амител
Мощный североатлантический циклон "Ольга", зародившийся в восточной Гренландии и Северном море, предположительно, накроет Алтайский край в воскресенье, 11 февраля. Именно на этот день региональный Гидрометцентр выдал штормовое предупреждение с резким похолоданием и "очень сильным снегом".
Циклон, который за 12 часов преодолевает около 650 километров, 7 и 8 февраля уже засыпал снегом Москву и центральную часть России. По словам специалистов, высота московских сугробов может достичь 58 сантиметров – в последний раз такое было в 1999 году.
Алтайские синоптики предупредили, что после плюсовых температур 10 февраля погода резко изменится, и 11 февраля будет уже до -12 градусов днем. При этом ожидаются порывы ветра до 20 м/с.
"Небольшой, в отдельных районах умеренный снег, по югу местами сильный, в предгорьях очень сильный снег, местами метели, гололедные явления. На дорогах местами гололедица, снежные заносы", – отметили в краевом Гидрометцентре.
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, циклон принесет еще и нетипичную погоду: она скорее будет похожа на январскую, а не на предвесеннюю.
15:30:42 08-02-2024
эх Ольга.. Ольга... пора уже весне а тут это(
15:36:09 08-02-2024
Снег - это ленивый дождь. Мало того, что он все время лежит, так еще его таскают с места на место.
15:36:36 08-02-2024
Ну че начинается?! А почему не циклон Павел?
16:05:00 08-02-2024
Ольга (15:36:36 08-02-2024) Ну че начинается?! А почему не циклон Павел?... Все циклоны всегда называют женскими и менами. погуглите почему.
16:24:23 08-02-2024
Гость (16:05:00 08-02-2024) Все циклоны всегда называют женскими и менами. погуглите поч... Ок, гугол. Почему?